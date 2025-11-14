Suscríbete a
Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre

'Más allá de esta vida': homenaje a Bécquer

Crítica de teatro

Débora Izaguirre nos sitúa en esos momentos últimos de la vida de Bécquer para tratar de darnos un retrato biográfico y un retrato emocional

'Más allá de esta vida', la intensidad de Gustavo Adolfo Bécquer sube al escenario

Una escena de 'Más allá de esta vida'
Diego Doncel

Crítica de teatro

'Más allá de esta vida'

  • Textos Gustavo Adolfo Bécquer
  • Dirección y dramaturgia Débora Izaguirre
  • Escenografía y vestuario Ada Ventura
  • Iluminación y audiovisuales Julio Bao
  • Coreografía Raquel Villarejo Hervás
  • Intérpretes Álvaro Alvarado, Fran Pineda, Zuria Gómez
  • Lugar Teatro Fernán Gómez, Sala Jardiel Poncela, Madrid

Vuelve Bécquer al teatro Fernán Gómez. Si ya el año pasado pudimos ver el montaje de 'El monte de las ánimas', esta temporada, con motivo de la celebración de Todos los Santos, la vida y la obra de nuestro romántico más ilustre vuelven a ... tomar el escenario de la sala Jardiel Poncela de la mano de Débora Izaguirre. Para ello, Izaguirre pone sobre las tablas dos de sus más famosas leyendas, la ya referida 'El monte de las ánimas' y 'Los ojos verdes', así como la versión de algunas 'Rimas' y fragmentos de 'Cartas desde mi celda' y 'Cartas literarias a una mujer'. Bécquer no es solo uno de nuestros grandes poetas del amor, sino uno de nuestros escritores góticos más importantes, con permiso de María de Zayas. En él siempre hay un latido hacia ese otro lado donde lo fantasmal es una categoría de lo real. Un fantasma sentimental es cualquiera de las mujeres que atraviesan su cancionero amoroso, las Rimas, y la dimensión fantasmagórica es recurrente cuando aborda esos territorios más allá de la muerte.

