'Más allá de esta vida': homenaje a Bécquer

Crítica de teatro 'Más allá de esta vida' Textos Gustavo Adolfo Bécquer

Dirección y dramaturgia Débora Izaguirre

Escenografía y vestuario Ada Ventura

Iluminación y audiovisuales Julio Bao

Coreografía Raquel Villarejo Hervás

Intérpretes Álvaro Alvarado, Fran Pineda, Zuria Gómez

Lugar Teatro Fernán Gómez, Sala Jardiel Poncela, Madrid

Vuelve Bécquer al teatro Fernán Gómez. Si ya el año pasado pudimos ver el montaje de 'El monte de las ánimas', esta temporada, con motivo de la celebración de Todos los Santos, la vida y la obra de nuestro romántico más ilustre vuelven a ... tomar el escenario de la sala Jardiel Poncela de la mano de Débora Izaguirre. Para ello, Izaguirre pone sobre las tablas dos de sus más famosas leyendas, la ya referida 'El monte de las ánimas' y 'Los ojos verdes', así como la versión de algunas 'Rimas' y fragmentos de 'Cartas desde mi celda' y 'Cartas literarias a una mujer'. Bécquer no es solo uno de nuestros grandes poetas del amor, sino uno de nuestros escritores góticos más importantes, con permiso de María de Zayas. En él siempre hay un latido hacia ese otro lado donde lo fantasmal es una categoría de lo real. Un fantasma sentimental es cualquiera de las mujeres que atraviesan su cancionero amoroso, las Rimas, y la dimensión fantasmagórica es recurrente cuando aborda esos territorios más allá de la muerte.

Débora Izaguirre nos sitúa en esos momentos últimos de la vida de Bécquer para tratar de darnos un retrato biográfico y un retrato emocional. La obra recoge bien la atmósfera, señala las obsesiones, pero el resultado final queda un tanto desajustado. Aquí están su infancia y los traumas que arrastra desde su infancia, su biografía amorosa tan caótica como llena de infidelidades, su concepción de la poesía, su matrimonio infeliz, pero la ficción que monta Débora Izaguirre deviene un magma demasiado confuso y demasiado distante. Y a veces demasiado forzado. Noticia Relacionada Zorrilla, el Tenorio y Bécquer se rebelan contra Halloween Julio Bravo El Teatro Fernán Gómez presenta dos nuevas producciones: 'Don Juan Tenorio' y 'El monte de las ánimas' La obra es un homenaje al que se le hubiera agradecido mayor claridad y mayor enjundia a la hora de tratar al Bécquer de carne y hueso, y no tanto al Bécquer hecho mito. Y sin embargo es un homenaje digno, con unas interpretaciones solventes, con una escenografía sencilla y simbólica. Falla en el aspecto musical, con ese violín de Álvaro Alvarado que no aporta intensidad, sino que se la resta. 'Más allá de esta vida' es un intento de acercarse a un Bécquer ya conocido y como primer montaje de Débora Izaguirre le reta a sorprendernos en su próxima propuesta.

