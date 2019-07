Woody Allen - AFP

Woody Allen debutará en La Scala de Milán con su adaptación de una ópera de Puccini «Lo que me gusta es que es una obra breve y cómica porque creo que no sería capaz de dirigir una ópera completa. Dura solo una hora y sentí que podría intentarlo. Es una pieza divertida y me siento más cómodo haciendo algo cómico», declaró el cineasta en un vídeo de La Scala