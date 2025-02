Rocío Molina: «He pasado una crisis hasta el punto de pensar que no terminaba la función»

Pocas artistas tienen, en nuestro flamenco, el atrevimiento y la determinación de Rocío Molina , una coreógrafa y bailaora envuelta en libertad que ejerce con maneras heterodoxas desde la ortodoxia más tradicional. Hoy, 10 de diciembre, presenta en las Naves del Español, en Matadero ... , su ' Trilogía de la guitarra ', un espectáculo en tres partes en las que cuenta con la participación de tres guitarristas: Rafael Riqueni , Eduardo Trassierra y Yerai Cortés .

La heterodoxia marca de la casa la lleva Rocío Molina incluso a su manera de presentar la trilogía, ya que empezará por la última parte que creó, ' Vuelta a Uno ' (10 al 15 de diciembre), seguirá con la primera, ' Inicio (uno) ' (16 y 17 de diciembre) y concluirá con la que ideó en segundo lugar, ' Al fondo Riela (Lo otro del Uno) ' (18 y 19 de diciembre). «Tiene una explicación -dice la bailaora-; el Teatro Español coproduce 'Vuelta a Uno' y las otras dos partes ya las presenté en los Teatros del Canal, así que se decidió que empezaríamos con esta tercera. Es bonito ver el recorrido real porque se va cargando de energía; así es un poco desordenado pero cada pieza funciona de manera independiente».

«Las tres piezas son totalmente distintas, pero tienen ciertas conexiones tanto coreográficas como musicales: la 'Amargura', la versión que hace Riqueni, va apareciendo de diversas formas, unas campanas que se repiten, un tipo de caminar...»

Esta trilogía es la primera creación de Rocío Molina después de haber sido madre, un hecho que ha influido mucho en su creación y su baile. Habla de « escuchar mi cuerpo ». «Mi profesión es esa, escuchar el cuerpo. Es el que me guía incluso en mi vida, lo que debo hacer y hacia dónde ir. Antes de la maternidad llegué a un tope artístico del que necesitaba salir; una búsqueda de los grandes picos de energía que finalmente era una autodestrucción . Ser madre me supuso un topetazo muy gordo, y era la oportunidad de salir de ahí. Me cambió todo, lógicamente. Me despedí del cuerpo que tenía antes y tenía que buscar el que tenía ahora. Fue duro porque el anterior no se quería ir, no se quería mover ni se inspiraba, porque la atención estaba en otro lugar».

En su baile ahora hay una profundidad mayor, reconoce, que le ha dado la experiencia y el paso del tiempo. «Ese caminar, ese asentamiento, el distinto peso de las caderas, la energía. A mi cuerpo no le había costado moverse nunca, pero ahora ocurría». También han cambiado la cabeza y el corazón, que forman con el cuerpo una trinidad «que aparece de muchas formas».

«Las prioridades -sigue- son otras. Yo no podía ya destruirme en cada pieza , tengo que cuidarme. Llegas a una fuerza muy potente, muy profunda. Y en la tercera parte de la trilogía, 'Vuelta a uno', sí aparece el cuerpo recargado de energía, excesivo; ha vuelto con otra mochila».

'Al fondo Riela (Lo otro del Uno)' ha sido un 'paseíto templao'. Tiene su explicación. «En 'Uno', la primera parte, apareció Riqueni como un regalo de la vida. Nos cogimos de la mano y nos fuimos de paseo tranquilo por el parque. Me hacía recordar que me gustaba bailar porque desde los tres años ya lo hacía». Pero luego tienes que transitar por otro lugar y te das cuenta de que ya no eres una niña y de que tienes inseguridades, miedos, crisis creativas... Y decidí subirlo conmigo al escenario... que fue lo más duro».

Confiesa Rocío Molina que se llegó a asustar. «Mucho, porque por primera vez tuve crisis en el escenario hasta el punto de pensar que no terminaba la función. Algo que no me había pasado en la vida, tenía exceso de seguridad en escena. Pero me pareció tan bonito verme tan débil, tan frágil... Bonito pero duro, porque no sabía si iba a quedarme así. Y contarlo era una manera de ir sanándome, de hacer mi propia terapia».

Esa crisis, que le llegó un año antes de que la pandemia obligara a todo el mundo a frenar, le llevó a que por primera vez en su vida, le costara bailar, subirse al escenario. «Me plantée incluso bailar solo en mi casa para los amigos . Tuve que deshacerme mucho como artista, pero el hecho de, durante la pandemia, no tener a los músicos, no sentir la energía del escenario, me causaba aún más inseguridad».