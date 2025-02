Ricardo Gómez: «Ser actor no fue una decisión consciente; cuando me quise dar cuenta ya lo era»

Resulta difícil reconocer debajo de esa barba hirsuta y silvestre a Carlitos Alcántara, el niño travieso al que millones de españoles vieron crecer durante diecisiete años a bordo de esa icónica serie que es 'Cuéntame'. Y es que Ricardo Gómez, a sus 27 años, ya ... no es Carlitos. Lógicamente. Ahora es un actor que día a día, función a función, película a película, busca consolidarse dentro de un mundo tan indómito como es el de la interpretación. En estos momentos encarna a Michal, un personaje complicado por extremo, en la obra 'El hombre almohada', de Martin McDonagh, en los Teatros del Canal; tiene una película en cartel: 'Mía y Moi' -de la que es también coproductor-, y otra, 'El sustituto', que se va a presentar en el Festival de Málaga.

¿Le cuesta más que a otro actor construir una carrera, afianzarse como Ricardo Gómez? Va a ser siempre Carlitos, el de 'Cuéntame', es difícil que desaparezca del imaginario popular.

He hecho un personaje icónico en la televisión en España durante 17 años; eso es imposible que se olvide, ni yo lo pretendo que se olvide y me hace muy feliz que eso sea así. No estoy de acuerdo con lo de que 'voy a ser siempre' Carlitos. Va a existir siempre, eso sí. 'Cuéntame' no es que haya llegado al gran público; ha llegado al grandísimo público. No conozco un solo español que no haya visto un fotograma de la serie. El término 'gran público' se le queda corto. Es evidente que no se pueda pasar por encima, y no lo pretendo: sería un error. Ahora, no creo que vaya a ser siempre 'el chaval de 'Cuéntame''; de hecho desde hace unos años no lo soy: literalmente, porque ya no trabajo ahí, y además porque estoy intentando desarrollarme en otros ámbitos. ¿Eso significa que reniegue de la serie? No, para nada. Todo lo contrario. Pero mi trabajo ahora mira hacia otro lado... Volviendo a la pregunta, no me cuesta más, sino todo lo contrario. La gente me conoce, me ha visto trabajar, y al final el trabajo es lo que genera trabajo. Soy un gran afortunado. ¿Que puedo tener otro tipo de circunstancias o de escollos que sortear para llegar al espectador y que me tome como un actor serio? Bueno, ese es mi trabajo.

Más que en el espectador, pensaba en la propia profesión, donde hay muchos prejuicios imposibles de controlar.

Cada uno tiene sus propias ideas. Yo intento hacer bien cada trabajo con el que me comprometa. Lo que cada uno piense de mí... Si pusiera el foco ahí, estaría deprimido. Es verdad que existen muchos prejuicios fuera y dentro de la profesión. Por eso creo en las carreras a largo plazo.

La carrera va unida a la vida.

Ése es uno de mis leitmotiv. El crecimiento como persona va unido al crecimiento como actor.

¿Cuándo decidió: voy a ser actor, quiero dedicarme a esto?

Creo que no fue una decisión consciente; cuando me quise dar cuenta ya lo era. Me crié mucho en teatros, veía mucho teatro de niño porque mi madre bailaba -es coreógrafa y bailarina-; iba mucho a ensayos... Mi hábitat eran los camerinos, el patio de butacas... Y fue un salto natural, pero no porque mi madre quisiese. Nunca me ha empujado; era yo el que la taladraba: «Yo quiero, yo quiero...»

Y de pronto se encontró metido en 'Cuéntame'... ¿Se preparó como actor?

Tuve la suerte de que en la serie coincidí con Alicia Hermida. Antes las cosas... Hablo como una persona que tiene muchos más años de los que yo tengo, pero es lo que tiene la experiencia... Antes se vivía a otro ritmo, y una de las grandes claves de que 'Cuéntame' tuviera el éxito que tuvo es que, en mitad de la vorágine de realizadores y directores, había una figura, que era la de Alicia Hermida, que se ocupaba exclusivamente de la interpretación de todo el reparto, no solo de los niños. No sé por qué ha desaparecido esa figura; para mí es necesaria en un set. De la fotografía, de la iluminación, ¿cuánta gente está pendiente? El director, el director de fotografía, el foquista, el operador; en posproducción, en las salas de iluminación, el retoque. ¿Y en la interpretación quién está? ¿Solo el director? Cuatro ojos ven más que dos, y si hay una persona que se dedique exclusivamente a eso el resultado va a ser mejor, seguro, en el cien por cien de las veces. Y yo tuve mucha suerte... Yo no he ido a una escuela en la que te licencias en cuatro años. No. Pero durante doce o trece años trabajaba con Alicia, y con nosotros, con los niños, se volcó muchísimo, porque no éramos actores. Ésa es la mayor escuela que yo he tenido.

Y el escenario...

Cuando hice, con 16 años, 'Ibrahim y las flores del Corán' -no era su primera experiencia escénica; antes había hecho 'La bella y la bestia' y 'Siglo XX que estás en los cielos'- fue la primera vez que yo me enfrenté a una hora y cuarto sin salir del escenario, con un actor soberbio como es Juan Margallo, y con todos mis miedos, mis mierdas... qué hacer con las manos, con la voz... Fue la primera vez que no me podía esconder... Y me gustó la sensación.

A una edad, los 16 años, muy complicada...

Recuerdo que la manera en que se gestó aquello fue muy poco al uso. Juan Margallo entró a trabajar en 'Cuéntame' y a la semana o semana y media me llamó al camerino, me contó que estaba haciendo esa función y que el chico con el que la estaba haciendo se iba a la CNTC; que la iba a llevar al Teatro Arenal y que la quería contar conmigo. A mí nadie me ofrecía teatro: un chico que trabaja en televisión, que no ha dado muestras de que le interese... Es curioso; a mí solo me ofrecen teatro cuando estoy haciendo teatro, que me puede parecer hasta feo, porque estoy comprometido con un proyecto. Pero luego pasan seis meses, y nada... Me llamó la atención cuando estaba en 'La cocina'; mientras estaba haciendo esta función, me llegaron muchos proyectos teatrales. Supongo que es un escaparate y un recordatorio de que yo quiero hacer teatro. Volviendo a 'Ibrahim', cuando me lo ofreció Juan dije que sí sin pensármelo. Fue un poco inconsciente, pero confío bastante en los impulsos.

¿Hay algún medio en el que se sienta más a gusto?

Me siento bien en cualquier ámbito. Ni en un set ni en un escenario o entre cajas me he sentido mal o fuera de lugar, supongo que tiene que ver con haber empezado tan pronto, pero siempre he sentido que estaba haciendo lo que tenía que hacer. De todos modos, ese nervio del que hablo es muy distinto en uno u otro lugar. El teatro es una especie de ritual, algo que me acompaña desde las tres de la tarde: preparas tu día de cara a llegar a las seis y media al teatro, descansado, que esté todo bien y sin alteraciones. Te preparas, con tus manías, sales, lo disfrutas, terminas, te vas volando a cenar o a tomar lo que sea, te vas a dormir, y al día siguiente vuelta a empezar. En el cine la sensación es más pequeña pero más intensa; el nervio no lo tengo desde que me pasan el texto, lo tengo desde que dan claqueta hasta que dicen: ¡Corten!

Acaba de estrenar una película como coproductor, 'Mía y Moi'... ¿Le gusta esa faceta de generar proyectos?

Lo que quiero es, con estos proyectos, intentar hacer aquellas cosas que me gustaría ver como espectador. Uno muchas veces se sienta a esperar y no decide quién ni de dónde le llaman. Si puedes, si lo necesitas, si quieres, lo haces. Pero me gusta pensar, aunque sean procesos lentos, que uno puede llevar a cabo aquellas cosas que a uno le gustan, y que requieren que te involucres más... Ya coproduje 'Rojo' y 'El hombre almohada'... También 'Mia y Moi'... A veces no es tanto una cuestión económica, sino de compromiso... Me cuesta mucho decidir qué hago, porque cuando lo decido me comprometo mucho.

Da la sensación de que disfruta con muchas cosas...

Sí, lo hago. Disfruto especialmente de los procesos. En cierto sentido, 'Cuéntame' era puro resultado. Yo he hecho trescientos cuarenta y pico capítulos, pero en el fondo realmente ha sido un proceso, o al menos yo lo he podido vivir así, de aprendizaje, de crecimiento, de prueba, de errores, de aciertos... Y donde verdaderamente lo paso bien es en los procesos. En este caso, haber podido ensayar durante cinco meses y medio con Belén... Ha sido lo más bonito de todo esto. Disfruto muchísimo las funciones y el encuentro con el público. Es precioso, genial, forma parte de un ritual estupendo. Pero en el proceso uno hace amigos, se ríe, se divierte... Es donde le pasan las cosas que no va a olvidar. Donde uno se transforma.

Su personaje en 'El hombre almohada' es muy complejo: un chico con evidentes problemas mentales. ¿Se ha fijado en alguien concreto para componelo?

En muchas cosas. El autor, Martin McDonagh, es uno de los grandes, y deja en este texto libertad absoluta al director y al actor. No lo acota, no lo limita nada... Simplemente pone en su boca expresiones, palabras y repeticiones que hacen suponer qué le sucede. Pero no lo explica; tienes que deducir del texto la discapacidad que tiene. Eso asusta por una parte, pero por otro da mucha libertad. Y desde el primer momento David Serrano, el director, me dijo que teníamos que pasárnoslo bien. Y a la hora de componer el personaje nos fijamos en muchísimos videos de familias que han pasado por situaciones terribles parecidas a las que se cuentan en la obra, y estuvimos trabajando en el espectro autista, para ver dónde lo colocábamos. La decisión que tomamos es que mi personaje no ha nacido con ningún tipo de problema ni de discapacidad, y que lo que le sucede está motivado por las cosas horribles que ha vivido. Lo planteamos como una persona lúcida, que piensa, que tiene sentido del humor, que no se sabe expresar y que a veces no entiende, pero que no tiene ninguna limitación intelectual; tiene problemas, eso sí, en el habla, de expresión, sociopatía y una serie de tocs muy fuertes.

Lo de vivir otras vidas, aunque sea por un rato, debe de ser fantástico.

Es lo más. Yo no paro de sorprenderme, hasta qué punto uno se encuentra su vida en otras vidas. Uno se pone a preparar personajes que cree que están lejísimos y de pronto salta una astilla y ves que te sientes identificado con lo que le pasa y que tiene que ver contigo. Y a mí me ha ocurrido siempre, incluso cuando he pensado que el personaje está en el otro extremo. Siempre encuentro una pequeña astilla que tiene que ver conmigo. Es la magia de la interpretación. Es lo más interesante de este trabajo. Tengo mucha suerte de dedicarme a algo en lo que lo paso tan bien. Me considero muy afortunado.

¿Y no ha tenido ningún momento de crisis ni ganas de dejarlo? Al empezar tan niño no se daría cuenta de lo que supone realmente ser actor.

No. Ha habido momentos en mi vida en los que he sentido que tenía que vivir otras cosas que no tienen que ver con la profesión, y todavía los tengo. Pero por suerte he podido vivir esas cosas; en 'Cuéntame' rodábamos muchos meses, pero otros no, y he vivido en Inglaterra, en EEUU; han sido períodos breves, pero he podido alimentar esos impulsos vitales que no tenían que ver con la interpretación. Si no los hubiera podido satisfacer, quizás sí se me hubiera enquistado. Desde hace unos meses sí tengo la tentación de desaparecer, pero no por una cuestión de exposición, sino por irme a algún país que me apetezca para mejorar el inglés, o algo así. Pero encontraré la grieta.

Habla de la exposición. ¿Cómo lo lleva?

Yo prefería cuando no todo el mundo llevaba una cámara de fotos encima. Hubo una época, cuando hacía 'Ibrahim' y solía frecuentar el centro de Madrid -siempre he vivido en un pueblo, Villalba-, en los que sí tenía momentos en que quería pasar desapercibido... pero me estaba mirando toda la calle. Nunca me ha supuesto un trauma porque lo he vivido desde pequeño, pero ese momento de adolescencia sí lo recuerdo... Luego se me pasó, y pensaba: que me mire todo el que quiera. Ahora lo llevo bien; uno va aprendiendo con el tiempo lo que significa la exposición mediática. Convivo muy bien con esta situación, e incluso a veces me hace ilusión. Entendí muy pronto que es parte del juego. A veces hay que hacer sacrificios, claro, pero ¿en qué profesión no hay que hacerlos?