Crítica de teatro La realidad de las fantasías

«Dos más dos» Teatro Lara, Madrid.

Dicen los directores de esta comedia, adaptación de una exitosa película argentina, que «sexo, deseo, pasión y amor» son cuatro de los pilares fundamentales sobre los que se asienta una relación de pareja. También son, hay que decirlo, cuatro de las bases incuestionales de una buena comedia. Y «Dos más dos» lo es, porque llega de manera directa, sin intermediarios, al público. Lo hace con personajes reconocibles, con situaciones si no vividas por la mayoría de los espectadores, sí imaginadas –que tire la primera piedra quien no haya fantaseado con la posibilidad de un intercambio de parejas, un trío o cualquier cosa que pueda romper la rutina en una pareja–.

Es una buena comedia porque provoca risas con el sufrimiento real de los personajes que la protagonizan. Y lo es, también, porque deja la puerta abierta para que, detrás de las carcajadas, el espectador encuentre un motivo para la reflexión. No es, como otros textos, una comedia que abra la caja de los truenos, pero sí puede llevar a hacerse varias preguntas, con el peligro de que la respuesta no sea tan cómoda como uno espera.

«Dos más dos» presenta a dos parejas, dos matrimonios. La chispa surge cuando una de ellas confiesa a la otra su condición de «swingers» y les propone un intercambio de parejas. La proposición provoca reacciones diferentes en ella y él, y empiezan a aflorar inseguridades, deseos, reproches, anhelos, escondites... La vida misma, vaya. Lo hace a través de diálogos y situaciones llenas de comicidad, servidas con eficacia por los cuatro intérpretes (con mención especial para Antonio Hortelano), y que han hecho de «Dos más dos», con más de dos años en cartel, uno de los fenómenos de la escena madrileña reciente.