Pearl Jam, el grupo «grunge» que sobrevivió a sí mismo La afonía que sufrió Eddy Verder en Londres no afectará a los conciertos programados en Madrid y Barcelona

Nacho Serrano

Han pasado ocho años desde la última visita de Pearl Jam a España. El mítico grupo «grunch», que comenzó en los años 90, tendrá una parada por el el Palau Sant Jordi de Barcelona el 10 de julio para finalmente asistir al festival Mad Cool el día 12 de julio en Madrid.

Hace un par de semanas, el cantante de Pearl Jam, Eddie Vedder, se quedó sin voz y la banda tuvo que cancelar su concierto en Londres. Las alarmas, no obstante, no hubieran saltado si no fuera porque jamás les había ocurrido algo así. Miles de fans en toda Europa se echaron a temblar, pero Vedder se ha recuperado rápidamente y ya está ofreciendo los conciertos incendiarios que siempre dejan extasiados a sus seguidores. Esta misma semana volvió a demostrarlo en Cracovia, donde invitó a un chaval del público a cantar con él y bajó varias veces a la pista para compartir su botella de soplica (siempre hace un guiño a los espirituosos locales en cada show) con las primeras filas, que por supuesto no dejaron ni gota.

Así pues, esta nueva gira está demostrando una vez más que Pearl Jam es una banda en forma. Después del colapso del «grunge» consiguieron levantarse y volver a caminar con paso firme, y ahora, más de veinte años después, siguen desatando pasiones cada noche. En el Mad Cool, ni los Arctic Monkeys les harán sombra.