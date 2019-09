Pablo Messiez propone «Las canciones» como respuesta a «tanta impunidad de los discursos» El dramaturgo argentino estrena su nuevo trabajo en El Pavón Teatro Kamikaze

Seguir Julio Bravo @juliobravo1963 Madrid Actualizado: 03/09/2019 01:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En un mundo con tanto ruido, con tanta «cháchara», tanto «uso irresponsable de la palabra» y tanta «impunidad de los discursos», Pablo Messiez (Buenos Aires, 1974) ofrece la alternativa de la escucha en «Las canciones», la obra que presenta en El Pavón Teatro Kamikaze (el estreno oficial es el miércoles 4 de septiembre), y que estará en cartel hasta el 6 de octubre.

«“Las canciones” nace -dice el autor y director de la función- del deseo de ocuparnos del sentido siempre abierto, el primero: la escucha. Escuchar el mundo y escuchar su música contra la que ningún párpado protege puesto que, como dice Quignard, ningún párpado se cierra sobre la oreja».

El motor primero de «Las canciones» fue trabajar con un grupo de actores con los que Pablo Messiez ya coincidió en su anterior montaje, «Todo el tiempo del mundo». A partir de ahora se fue construyendo el proyecto que ha desembocado en la función estrenada ahora. «Quería trabajar sobre la música -dice Messiez-; después se concretó en trabajar sobre las canciones, que tienen el doble estímulo de la palabra y la música -algunas abordan grandes temas filosóficos con una sencillez extraordinaria-.

El siguiente invitado en llegar a «Las canciones» fue Chéjov. La obra del dramaturgo ruso, y más concretamente «Tres hermanas», ha servido de esqueleto para la función de Messiez. «Tomé la estructura de esa pieza y lo fui uniendo a circunstancias de distintos personajes de otras obras de Chéjov». El monólogo final de Olga en «Tres hermanas» -«¡Oíd que alegre, que animadamente suena la música!»- tiñe de alguna manera la obra, que propone a la música como respuesta.

Y es que el autor ruso es, dice Messiez, «más contemporáneo que muchos autores de nuestros días. En Chéjov hay matrices de teatralidad, sus textos piden cuerpo y público. Él y Samuel Beckett son autores a los que siempre vuelvo; me sirven para desintoxicarme». Y hay un componente sentimental añadido: «“Tres hermanas” me trajo a España y me cambió la vida literalmente».

No tenía, confiesa el dramaturgo argentino, un plan predeterminado para trenzar las palabras y personajes de Chéjov con las canciones -«nos lanzamos a trabajar a ciegas»-, y hasta el encuentro con el público en las funciones previas no ha terminado de encontrar el sentido de la obra, en la que ha vuelto «a preguntarme qué es el teatro y qué quiero que sea».

En «Las canciones», concluye Messiez, «un grupo de personas se reúne para escuchar diversas músicas. Y lo que en principio parecía un acto inofensivo -un grupo de gente escuchando y cantando canciones- termina por transformarlos a todos».

Javier Ballesteros, Carlota Gaviño, Rebeca Hernando, José Juan Rodríguez, Íñigo Rodríguez-Claro, Joan Solé y Mikele Urroz componen el reparto de «Las canciones», que cuenta con escenografía y vestuario de Alejandro Andújar, iluminación de Paloma Parra y coreografía de Lucas Condró.