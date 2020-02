Muere el veterano director de escena Alberto González Vergel Dirigió más de medio centenar de obras de teatro y más de quinientas piezas dramáticas para televisión

El académico, director de teatro y realizador de televisión Alberto González Vergel ha fallecido a los 97 años en Gijón, según ha informado la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y del Audiovisual.

González Vergel fue director del Teatro Español, y dirigió más de 500 piezas dramáticas para TVE en espacios como «Primera fila», «Novela» o «Estudio 1», entre otras, durante los años dorados del teatro televisivo en nuestro país.

Alberto González Vergel dejó su testimonio grabado en el proyecto documental «Tesoros Vivos de la Academia de Televisión», en el que afirmaba que «la puesta en escena es un compromiso personal con la vida». «Siempre he sido un espíritu crítico, he juzgado todo lo que no me ha gustado y he bendecido y alabado lo que me ha interesado, tanto en teatro como en televisión», añadía ahí.

Biografía

Estudiante de Ciencias Químicas, se dedicó desde su juventud a la dirección teatral en su localidad natal, Alicante y, posteriormente, en Murcia, como director del Teatro Español Universitario. Residente en Madrid desde 1949, González Vergel dirigió más de medio centenar de obras de teatro y más de quinientas piezas dramáticas para televisión.

Entre 1970 y 1975 asumió la dirección del Teatro Español. Fue docente en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en la Escuela Oficial de Radio y Televisión y en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.

A lo largo de su carrera, recibió numerosos reconocimientos a su trayectoria profesional como el premio Nacional de Teatro, el premio Nacional de Televisión, la Antena de Oro, el premio Ondas, la Corbata de la Orden de Alfonso X el Sabio y en junio de 2019 la Placa de Académico de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España.