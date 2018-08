Muere el dramaturgo estadounidense Neil Simon El autor se convirtió en uno de los más prolíficos y populares de Broadway al combinar humor, drama e introspección

REUTERS

@ Actualizado: 26/08/2018 19:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El dramaturgo estadounidense Neil Simon (1927, Nueva York), quien se convirtió en uno de los autores más prolíficos y populares de Broadway cuando combinaba humor, drama e introspección en obras como «The Odd Couple», «The Goodbye Girl» y «Lost in Yonkers», ha fallecido este domingo a la edad de 91, según informa el New York Times citando a su publicista.

A lo largo de su prólija carrera, el autor creo una nueva obra en casi todas las temporadas teatrales llegando a tener, en una ocasión, cuatro de forma simultánea en Broadway. Su trabajo fue de tal envergadura que se convirtió en un elemento básico de Broadway desde 1960 hasta mediados de la década de 1990. Algo que, aunado con la enorme calidad de sus producciones, lo convierte en uno de los mejores dramaturgos de Estados Unidos.

«(Simon) no solo fue un éxito en el mundo del espectáculo, sino también una institución» llegó a decir en una ocasión un crítico de Nueva York. A lo largo de su carrera fue nominado en 13 ocasiones al prestigiosísimo premio Tony. Un galardón que obtuvo por «The Odd Couple», «Biloxi Blues» y «Lost in Yonkers», además de un cuarto por su contribución general al teatro americano. «Lost in Yonkers» (1990), una historia dolorosamente divertida sobre la relación entre una madre abusiva y sus hijos adultos, también fue reconocida con el premio Pulitzer de drama en 1991.

La infancia de Simon se vio afectada por la separación de sus padres. Al principio, se mostró reacio a recurrir a ese doloroso recuerdo en sus obras temiendo que estas se volvieran demasiado oscuras. A pesar de ello, más adelante utilizó sus propias experiencias en trabajos como el semi-biográfico «Brighton Beach Memoirs», para darle más profundidad.

Y es que hacer pasar un buen rato al público, ayudarle a evadirse durante el tiempo que durase la obra, siempre fue su principal objetivo. «Mi idea del máximo logro en una comedia es que toda la audiencia caiga al suelo, retorciéndose y riéndose tanto que algunos se desmayen», explicó Simon en una ocasión.

Algunas de sus obras han trascendido las tablas del teatro para conquistar el séptimo arte. Ese es el caso de títulos como «Barefoot in the Park», «Plaza Suite», «Brighton Beach Memoirs», «Biloxi Blues» y «Broadway Bound». Cintas que le valieron hasta cuatro nominaciones a los premios de la Academia.