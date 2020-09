La Metropolitan Opera de Nueva York no abrirá esta temporada por el coronavirus La institución no espera reabrir hasta septiembre del año que viene

La Metropolitan Opera ha cancelado la temporada 2020-21 por la pandemia del coronavirus, según ha informado «The New York Times».

Según apunta el periódico estadounidense, es probable que la decisión preocupe al sector artístico neoyorkino y estadounidense en general, ya que los teatros de Broadway, las salas sinfónicas, las salas de rock, los clubes de comedia, los espacios de baile y otros negocios del mundo de la cultura aún no saben cuándo podrán volver a ser espacios seguros. La Metropolitan Opera, no lo olvidemos, es uno de los pilares culturales de Estados Unidos.

La pandemia obligó a cerrar el teatro a mediados de marzo, lo que ha supuesto una reducción de ingresos de 150 millones de euros y la suspensión de empleo y sueldo a mil trabajadores desde abril, incluida su reputadísima orquesta.

«El futuro del Met depende de que sea artísticamente tan poderoso como siempre, si no más», ha afirmado Peter Gelb, director general de la institución, al rotativo de Nueva York. «Las experiencias artísticas tienen que ser mejores que nunca para volver a atraer al público. Donde necesitamos recortar son los costes».

Así, Gelb ha anunciado una ambiciosa propuesta para la temporada 2021-22. Planea regresar «Fire Shut Up in My Bones», de Terence Blanchard, lo que supondría un hito: sería la primera vez que monta una ópera de un compositor negro.