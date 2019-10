«Mary said what she said»: María Estuardo se confiesa El Centro Dramático Nacional abre su ciclo «Una mirada al mundo» con un espectáculo dirigido por Robert Wilson sobre un texto de Darryl Pinckney, y con música de Ludovico Eunadi, que interpreta Isabelle Huppert

El Centro Dramático Nacional abre su ciclo «Una mirada al mundo» con una atractiva propuesta: «Mary said what she said» («María dijo lo que dijo»), un espectáculo dirigido por Robert Wilson sobre un texto de Darryl Pinckney, y con música de Ludovico Eunadi, que interpreta Isabelle Huppert. En él, la actriz encarna a María Estuardo, «la soberana que perdió la corona a causa de sus pasiones», según la define el autor de la obra, que ha escrito ya varios textos o adaptaciones para Wilson;«The Forest», «Orlando», «Time Rocker», «The Old Woman», «Garrincha: A Musical From The Streets» y «Letter to a Man».

«María fue una mujer que combatió contra la historia para controlar su destino –sigue Pinckney–. La víspera de su ejecución, sigue luchando; lucha buscando la voz para interpelar a la justicia celestial. Escribe la historia. Su infancia transcurrió en la corte francesa. Una viudedad prematura puso fin a su danza. Lo recuerda».

Dice Darryl Pinckney que la obra «se desarrolla en 1587, en el castillo de Fotheringhay, en el norte de Inglaterra, la víspera de la ejecución de María Estuardo. Ella misma hace un repaso de su existencia: su desastroso matrimonio con Enrique Estuardo, Lord Darnley, el padre de su hijo, que todavía siendo un niño, fue proclamado Rey en su lugar; la muerte de Darnley y su matrimonio con James, conde de Bothwell, su amante y principal conspirador del asesinato de Darnley, que le costará su trono...

Este es el tercer trabajo conjunto de Isabelle Huppert y Robert Wilson, después de «Orlando» (1993) y «Quartett» (2006).

Madrid. Teatro Valle-Inclán. Del 4 al 6 de octubre. Viernes 4 y sábado 5, a las 20 horas. Domingo 6, a las 16 horas.