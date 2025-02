«Macbeth», una historia viscosa y espesa como la sangre

«La historia de ' Macbeth ' es oscura como una pesadilla, y todos se sumergen en ella. Es viscosa y espesa como la brea y la sangre. El mundo entero está cubierto de sangre. Es material y física, fluye de los cuerpos de los ... asesinos, se adhiere a sus manos, a sus rostros y a sus puñales. Es la imagen del mundo ahogada en la violencia pegajosa de la sangre. Es una infección del alma, concreta, palpable, corporal y asfixiante».

Son palabras de Gerardo Vera , su reflexión sobre uno de los textos capitales de Shakespeare y del teatro universal, al que llevaba rondando hace ya muchos años (hace más de treinta años se acercó como escenógrafo a la ópera homónima de Verdi, que dirigió en el Teatro Real en 2004). Había encontrado a su Macbeth, Carlos Hipólito , y de su mano preparaba el montaje que estos días se ensaya en el Teatro María Guerrero –donde se estrenará el viernes 27–. Sin él. Gerardo Vera falleció hace poco más de un mes, el 20 de septiembre. «En ningún momento pensamos en dejar el proyecto», dice Alfredo Sanzol , director del Centro Dramático Nacional, en cuya programación de esta temporada se incluye este «Macbeth». «Pensamos cómo hacerlo y decidimos que lo mejor era que yo asumiera la dirección, con José Luis Arellano y José Luis Collado (ayudante de dirección y autor de la versión, respectivamente, y colaboradores estrechos de Vera) presentes en los ensayos».

«Este montaje es un homenaje para Gerardo y está cargado de la emoción de su recuerdo», reconoce Sanzol, que ha asumido el legado del director desaparecido; entre ellos el reparto y el equipo artístico –«son la familia de Gerardo»–. A Hipólito le acompañan Marta Poveda , como Lady Macbeth, además de Alejandro Chaparro, Jorge Kent, Fran Leal, Borja Luna, Markos Marín, Álvaro Quintana, Agus Ruiz, Chema Ruiz, Mapi Sagaseta y Fernando Sainz de la Maza. Alejandro Andújar firma la escenografía y el vestuario, Juan Gómez-Cornejo la iluminación, Álvaro Luna la videoescena y Alberto Granados Reguilón la música y el espacio sonoro.

Vídeo: Carlos Hipólito: «Este Macbeth es un homenaje a Gerardo Vera»

Se respira un ambiente especial en el ensayo, una corriente energética casi eléctrica que se enciende cuando el retrato de Gerardo Vera se proyecta sobre la escenografía. «No veo mejor manera de subirme a un escenario», dice Marta Poveda, que trabajó a su lado en varios de sus últimos montajes. Confiesa Sanzol que encauzar tanta emoción le resulta más fácil. «Hay un impulso que tiene que ver con recuerdos creativos; mi relación con Gerardo la comencé trabajando (fue ayudante de dirección con él en ' Divinas palabras ' y ' Un enemigo del pueblo '), y le recuerdo ya dibujando en un cuaderno en la segunda reunión; siempre hemos hablado de teatro, y más adelante de la vida, pero el teatro seguía siendo nuestro principal tema de conversación. Toda la presión es buena y se dirige hacia conseguir un buen espectáculo».

Alfredo Sanzol se ha encontrado de golpe con «Macbeth», pero reconoce que su relación con el texto viene de antiguo . «Trabajo con esta obra desde 2001; hice entonces un espectáculo, 'Cuscús y churros', en el que usé 'Macbeth' como inspiración, y desde entonces siempre la he tenido muy al lado, hasta el punto de que la he usado incluso cuando he hecho talleres de interpretación. La versión, además, la tengo desde enero y he hablado de ella con Gerardo».

Encontrar la conexión con la realidad contemporánea es el mayor reto de cualquier director a la hora de poner en pie un texto clásico. Sanzol reconoce que él lo encontró al sentir « el vacío existencial de Lady Macbeth, primero, y de Macbeth, después , que están llenando con la codicia. Y a partir de ese momento empecé a entender la función totalmente. Resulta difícil de entender, en ciertas personas y personajes, cómo puede ser que su codicia no tenga fin y les lleve a hacer lo que nosotros nunca haríamos. El impulso de llenar el vacío puede llevarte a la autodestrucción, y a través de eso hemos contado esa historia pensando en nuestro tiempo. Cuando estás en medio de un montaje, inevitablemente lo asocias todo con él, y estos últimos momentos de Trump me han recordado a los últimos momentos de Macbeth: ¡cómo puede ser que siga luchando sabiendo que lo tiene todo perdido! Esta historia lo cuenta».

Macbeth es una víctima, sí, dice el director, pero de sí mismo. «Macbeth y Lady Macbeth forman un equipo, se admiran y se quieren. Son el reflejo el uno del otro y van de la mano hasta el último momento . La mirada estereotipada de Lady Macbeth como el cerebro o la instigadora es bastante machista, y además no es cierta, porque la capacidad de razonamiento de Macbeth es maravillosa. Shakespeare le da los monólogos en los que desarrolla su pensamiento, y todo lo que hace lo hace por su propia voluntad. Ella le da el impulso para hacerlo algunas veces, pero también él se lo da a ella en otras ocasiones».