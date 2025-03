Juan Echanove: «No se corre más riesgo en un teatro que al ir al mercado a comprar»

Da la sensación, escuchando a Juan Echanove (Madrid, 1961), que no debe de callarse ni debajo del agua. Pero la verdad es que da gusto escucharle con esa voz escarpada y sonora, con su sinceridad, con su capacidad de escucha –mira a los ojos ... con mirada atenta y aprehensiva–. Durante el confinamiento, fue uno de los Quijotes que, cada día, desde la ventana de sus redes sociales, proclamaba la esencialidad de la cultura e intentaba, con pequeñas píldoras en forma de canciones, versos, fragmentos literarios... desahogarse –y desahogar a quienes lo vieran– de aquel encierro. Lo hizo con su vehemencia natural, pero, asegura, «siempre con sinceridad». Ha sido de los primeros en volver a escena con «La fiesta del chivo» ; lo hizo en la plaza de España de Sevilla hace unas semanas y lo hará a partir del 15 de septiembre en el teatro Infanta Isabel de Madrid.

—¿Cómo se sintió el día que volvió a pisar el escenario?

—Fue muy emocionante. Ya cuando vi que teníamos el primer bolo y sus características: al aire libre, en un escenario de conciertos de rock, con la Plaza de España llena dentro del aforo permitido –había unas 700 persoas–, pensé que lo difícil de aquella función iba a ser contener la emoción. Estuve durante todo el día –además de la promoción, porque ahora tenemos que ir a por los espectadores puerta a puerta– preocupado por concentrarme en la función y dejar mis emociones para más tarde. Y durante los segundos que pasan entre mi entrada en escena y mis primeras palabras, pensé: ¡esto que yo hago merece la pena! Y a veces, por haberlo hecho tanto, no lo había valorado. Ahora voy a los bolos como si acabara de salir de la Escuela de Arte Dramático, paso del camerino y me voy casi directamente al escenario. Nunca lo he encontrado tan excitante.

—¿Y al público lo encuentra cambiado también?

—Sí, noto que el público casual, el que pasaba por allí y entraba al teatro... Ese de momento ha caído. Habrá que volver a por él porque es necesario también, pero ahora mismo nos interesan los aficionados de verdad, y ese cumple el aforo actual. Los móviles suenan, pero no tanto, y las toses las hay, pero no tan sonoras. Y al final de la representación, sientes que a los espectadores –como a nosotros– les ha gustado, y hasta emocionado, estar ahí. Y ya pensaremos después si nos ha gustado el espectáculo. El público en los teatros está siendo ejemplar;los teatros son un lugar seguro. No corres más riesgo que cuando vas al mercado a comprar manzanas.

—Durante el confinamiento se convirtió en una suerte de «influencer». ¿Por qué empezó a asomarse a diario a través de Instagram?

—Me viene de mi afición a la radio. A lo largo de mi vida he encontrado muchas veces programas que me han hecho pensar, o no sentirme tan solo... que me han acompañado, y todavía lo hacen. Y yo en esos momentos necesitaba aportar algo a gente que yo sabía que metía en sus casas a través de la televisión; pero hacerlo, y seguir en contacto con ellos, como Juan, como persona. Y hacer lo que he hecho toda mi vida, porque nunca he ocultado mi manera de pensar; para bien y para mal, pero nunca. No me he querido comportar de tal manera porque fuera profesional o vitalmente para mí, no lo llevo de fábrica. No sé vivir de otra manera que con sinceridad, y con un enorme respeto por todas las personas que van a verme al teatro, o una película o una serie en la que yo trabajo. Incluso a los que les caigo fatal, que necesitan que les caiga fatal por algo... Un par de días después de empezar el confinamiento pensé en que había muchas letras de canciones con una carga poética enorme... Una de las cosas más grandes que he visto en un teatro fue un recital de Fernando Fernán Gómez en el que terminó recitando los anuncios por palabras del periódico: «Bárbara –Echanove imita la voz de Fernán Gómez–. Alta. Rubia. Discreción. Se acepta Visa. Ahí terminó el espectáculo y el teatro se vino abajo. Y ahí entendí el trampantojo, cómo a través de la palabra puede comunicarse algo. Y de ahí que empezara a recitar letras de canciones, pero explicando por qué elegía esa canción, qué pensaba yo para llegar a ella. Eso me mantuvo muy activo, enormemente activo. También en cuanto a escuchar, a ver, a leer sobre todo lo que estaba pasando; y no ponerme aquí o allí. Caí, claro, en el vietnam de la defensa de que la cultura no se quedara atrás y, con la complicidad de Jesús Cimarro, ser consciente de las necesidades que teníamos que reclamar.

—¿La sinceridad es hoy en día un deporte de riesgo?

—Nunca ha dejado de ser peligroso.

—Pero las redes sociales son un altavoz demasiado potente .

—Yo solo manejo Instagram, y lo reduzco cada vez más a cosas muy concretas. No leo los comentarios, y si alguna vez leo uno, es peor, porque me lío en el debate dialéctico, y eso es una estupidez. Es raro que termine de una manera educada. ¿Pero qué hacemos, nos vamos? Hoy en día es un canal de comunicación a través del que circula todo.

—También pueden, como decía antes usted de la radio, servir para sentirse acompañado en determinados pensamientos o ideas, para saber que no estás solo.

—Cuando entras en polémicas de actualidad siempre tienes respuestas negativas, que son mínimas con respecto a las positivas. Pero cansa. La tecnología tan al alcance de la mano cansa mucho. Lo hemos fundido.

—Usted es un actor popular, ya veterano y un cabeza de cartel. ¿Cuánto había de responsabilidad en esas intervenciones? ¿La siente ahora en la vuelta a los escenarios?

—En su justa medida. Yo soy consciente de que mi participación en un proyecto es lo que lo impulsa a seguir adelante. Estas semanas me he confinado voluntariamente en distintas fechas porque había coincidido con gente que había dado positivo, y no quería que eso pudiera afectar a las funciones de «La fiesta del chivo». Todos somos sustituibles, todos, pero nadie quiere cambiar un espectáculo cuando va bien. «La fiesta del chivo» es el primer espectáculo que no coproduzco en muchos años, pero me siento también productor de la función. No pienso en ella con mentalidad de actor, sino de productor. Y con mucho gusto.

—Usted despierta una gran atención mediática, ¿cómo lo lleva?

—De maravilla. Tengo muy claro que lo que pueda hacer o decir puede generar interés en unas personas y rechazo en otras. Pero intento siempre ser sincero y lo más educado que puedo, dentro de que tengo una manera de ser. Pero cada vez me gusta menos situarme de una manera dogmática en un sentido de la vida. La vida me ha enseñado que si miras siempre hacia adelante te pierdes todo lo que hay a los lados del camino, y que es mucho más maravilloso que lo que hay enfrente. Afortunadamente he aprendido a ver las cosas con un plano más general. Mi manera de ser me ha reportado más beneficios que inconvenientes. De todos modos, no puedes caer en el error de pensar que la gente que ha venido el teatro lo ha hecho por mí... Y si caes en esa enfermedad, por lo menos aplícate un tratamiento, que es prepararse para trabajar del nueve para arriba;si crees que te miran... Yo recuerdo que una vez Flotats me dijo que lo que te hace ser actor cuando eres joven es creer que cuando dices «¡Buenos días!» todos los espectadores dejan de mirar lo que está pasando y fijan la mirada en ti. Pero la madurez, y lo que te hace entender el medio, es detectar cuándo eres invisible, cuándo te podrías ir al camerino y nadie se enteraría. Fue como si me abriera el universo: estuve tentado en varias obras de marcharme y probar la teoría, pero no me atreví. Hay puntos ciegos, y eso lo aprendes con representaciones.

—¿Se puede llegar a «emborrachar» del escenario un actor?

—A partir de las cuatro horas de trabajo entra un aturdimiento mental en que nada es eficaz y nada vale, pero la desesperación hace que a veces salgan cosas inauditas. Esos grandes momentos vienen por ese estado «etílico», sí.

—¿Qué importa más, la sangre de actor o el oficio?

—El oficio. Todo en el teatro es oficio, salvo lo que ocurre en torno a la dramaturgia, a los sentimientos otorgados a los actores para construir los personajes. Pero todo lo demás es oficio. En esta profesión, como en el vuelo, lo más comprometido es el despegue y el aterrizaje. Lo demás es viajar. Hay funciones en las que hay que despegar en vertical y en otras no, pero a partir de ahí y hasta el aterrizaje el vuelo es infinito. Y eso lo aprendes haciendo funciones. Hacer teatro es, dentro de todas las actividades del mundo de la interpretación, lo más difícil y lo peor pagado. Es una contradicción enorme, pero es así. Pero algo tiene que haber a cambio, y lo que hay es que si tú haces cien funciones con un espectáculo, en el siguiente estás más a gusto en todos los sentidos. No pasa solo con los primeros; también te va a ocurrir del decimoquinto al decimosexto. Se nota seguro. La experiencia, el conocimiento del oficio, todavía se puede seguir transmitiendo. Los actores jóvenes que han trabajado conmigo siempre han encontrado a alguien que les ha dado su opinión sobre cualquier cosa. Les escucho muchísimo, porque aprendo también muchísimo de ellos, y a cambio les ofrezco lo que yo tengo, que es el oficio. Cuando yo empecé, tuve la suerte de toparme con gente como Juan Diego o Manuel Galiana; yo aprendí la profesión no en una escuela, sino en los escenarios... Y también en los bares en los que nos reuníamos después de las representaciones. Tuve la suerte de que la vida me puso en la mano de Juan Diego, y a lo largo de muchísimos años aprendí cosas de él, no tanto de cómo trabajaba, sino de que uno es actor por algo en concreto: hay que buscar la verdad, la sinceridad, uno no puede trabajar para la galería... Una serie de compromisos sociales, que va más allá de los políticos, de lo que supone ser actor y vivir en el mundo. Y esta es mi generación, no la de mi edad. Yo apenas tengo amigos de mi edad.