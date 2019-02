El Inaem investiga a José Carlos Martínez por una «actuación fantasma» de la CND en Japón El expediente informativo abierto concierne también a diez bailarines de la compañía que dirige el murciano

ABC

@abc_cultura Madridf Actualizado: 04/02/2019 17:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) anunció ayer la apertura de un expediente informativo para investigar «las posibles irregularidades en la participación a titulo privado de 10 bailarines y del director artístico de la Compañía Nacional de Danza (CND)», José Carlos Martínez, «así como en la utilización del nombre de la compañía en la 30º edición del Sapporo Art Park Ballet Seminar, en Japón, el pasado 2 de febrero».

El Inaem, entidad dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, añade en su comunicado que «el permiso solicitado por los participantes no es conforme a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas ni se puso en conocimiento del Inaem».

Se refiere este organismo a una gala celebrada el 2 de febrero en el marco del Sapporo Art Park Ballet Seminar, de la que se hacía eco la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores. «El Sapporo Art Park Ballet Seminar celebra este año su 30ª edición, a cargo del director artístico de la Compañía Nacional de Danza, José Carlos Martínez. La gala tiene lugar el 2 de febrero en el Sapporo Cultural Arts Theater hitaru», se anunciaba en dicha web.

La sección sindical de UGT de Cultura ha denunciado que estas actuaciones no estaban previstas en la compañía. «En el Calendario Laboral de la CND no aparece ninguna reseña a este desplazamiento; la Dirección Adjunta, la Gerencia de la Compañía Nacional de Danza, el SPRL y el Inaem no tienen conocimiento de esta gira a Japón, por lo que no existe contrato del Inaem con la empresa o festival japonés».

El sindicato aclaraba en un escrito publicado por la mañana que «eso significa que el Inaem no es partícipe de esta gira por lo que no se han abonado las dietas correspondientes, ni el pago por compensación por trabajar sábados y domingos, contratos de seguros de viaje, etcétera. Pero sí los salarios a los trabajadores convocados que aparecen en su calendario laboral los días convocados del 26 de enero al 4 de febrero, como trabajo y descanso en sede».

Seguía la nota anunciando la intención del sindicato de denunciar en incumplimiento, por parte de José Carlos Martínez y del Inaem, de «toda la normativa laboral, seguridad y salud de los trabajadores, utilización de los recursos humanos y malversación de fondos públicos para una actividad privada». «UGT presentará inmediatamente -concluye la nota del sindicato- denuncias a la Inspección de Trabajo y la Fiscalía General del Estado».

El Inaem, por su parte, termina su nota asegurando que «una vez concluya el expediente informativo se podrán derivar las exigencias de responsabilidad en los términos legales previstos».

Todo el asunto ha pillado a José Carlos Martínez en el avión de regreso de Japón. Su llegada estaba prevista para media tarde de este lunes.