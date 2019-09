Helena Pimenta se despide de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con una joven «La vida es sueño» Juan Mayorga ha realizado la versión de la obra cumbre de Calderón de la Barca

«Y el mayor bien es pequeño: / que toda la vida es sueño, / y los sueños, sueños son». Así concluye uno de los monólogos más célebres del teatro español, el que pronuncia Segismundo al final del primer acto de «La vida es sueño». Con esta cumbre de Calderón de la Barca inició Helena Pimenta su andadura al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico -en un ejemplar montaje protagonizado por Blanca Portillo- y con ella la cierra. Esta vez, sin embargo, ha dirigido a los actores de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico -«la joven», como se conoce internamente a ese grupo-. «He querido de algún modo entregar el testigo a estas jóvenes generaciones de un texto que es fundamental, de un tesoro de la dramaturgia».

Y es que «cuanto más leo este texto -reconoce Helena Pimenta-, más cosas descubro, más hondo me sumerjo y más me demuestra -como otras obras de nuestro teatro clásico- que sigue formando parte de nuestra vida diaria. Leyendo “La vida es sueño” entiendo cosas del ser humano que no reconozco en mi vida diaria».

«Calderón es un autor vanguardista -añade Juan Mayorga, autor de la versión que dirige Helena Pimenta-. Como dramaturgo, el mejor homenaje que le puedo hacer es sentir envidia, sobre todo por la libertad y la sabiduría con que practica el hecho teatral; no hay arqueología, sino un enorme artista que se anticipa a su tiempo». Argumenta el dramaturgo y académico que lo que convierte a Calderón en actual son los asuntos que trata, que son «radicalmente contemporáneos. En “La vida es sueño” habla de la dificultad que tenemos para distinguir la realidad de las construcciones con que el poder la suplanta; es algo que en estos tiempos de las “fake news” adquiere un nuevo significado. Calderón se pregunta también qué es lo que nos hace humanos; lo hace a través del proceso de humanización de Segismundo, que comienza la obra siendo un compuesto de hombre y fiera, y que poco a poco irá poniéndose sus límites; nacerá en él una moralidad que le lleva al sacrificio y el perdón. Calderón expone que lo que nos hace humanos es comprender que todos tenemos un límite en nuestros semejantes y que nosotros también lo somos para los demás Y que lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de perdonar. Todo ello lo presenta sobre las cuatro vigas que sostienen el teatro: acción, emoción, poesía y pensamiento».

«No hay en nuestro teatro -concluye Mayorga- un personaje en que se nos dé a ver la frágil belleza de lo humano como la reconocemos en Segismundo, “un hombre de las fieras y una fiera de los hombres”. Ni ha alcanzado nuestra lengua en otra obra, me parece, la tensión que atraviesa los versos de esta trágica comedia».

Los intérpretes son los componentes de la quinta promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, un proyecto fecundo, del que han formado parte actores que hoy están en la primera línea de nuestra escena. Esta circunstancia hace que el montaje que ha creado Helena Pimenta sea muy distinto del que presentó hace siete años. «Tiene un concepto coral, no he querido que exista una identificación entre actores y personajes. En uno de los monólogos de Rosaura, por ejemplo, aparece su otro yo, que es quien dice el texto». Hay cuestiones simbólicas también en esta coralidad: la soledad infinita de cada personaje no es la única; no lo es la de Segismundo, no lo es la de Polonio, no lo es la de Rosaura... También hay un juego coral de voces que simboliza que todos se sienten concernidos». Para el montaje, esencial en su forma, Helena Pimenta ha contado con Vicente Fuentes (asesor de verso), Eduardo Vasco (espacio sonoro), Nuria Castejón (coreografía), Juan Gómez Cornejo (iluminación) y Mónica Teijeiro (escenografía y vestuario).