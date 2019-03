Ken Follett bendice la creación de un musical en España sobre «Los pilares de la tierra» El novelista galés asistió a la presentación del espectáculo, que verá la luz en octubre de 2020

«Ha dirigido la orquesta el maestro Ken Follett», dice una voz a través de la megafonía del teatro; un cañón apunta al foso y baña la figura del escritor, galés, batuta en mano. Más tarde, sentado sobre el escenario, aclara: «en realidad, no dirigía la orquesta». La teatral aparición del autor de «Los pilares de la tierra» es parte de la presentación del proyecto del musical basado en el exitoso best-seller; sus autores son Iván Macías (música) y Félix Amador (libreto), en el que se han embarcado siguiendo la exitosa estela de «El médico», inspirado a su vez en otra popular novela, esta vez de Noah Gordon.

«Ha sido mucho más sencillo convencer a Ken Follett -cuenta Macías, comparando ambas experiencias-, y sobre todo nos hemos gastado mucho menos dinero en viajes». «Cuando hablé con mi agente en Nueva York -tercia el novelista- y me comentó que unos españoles querían hacer un musical con mi libro, le pregunté si eran buenos y si tenían dinero; me dijo que sí, y yo tengo plena confianza en él».

Ken Follett confesaba en la presentación de la producción sentirse muy emocionado . «“Los pilares de la tierra” es mi libro más popular, estoy muy orgulloso de él; se han vendido veintiséis millones de ejemplares y se ha publicado en treinta idiomas. Se ha adaptado para la radio, se ha hecho una miniserie para televisión, un juego de mesa, un videojuego, ahora un musical»... (no es la primera vez que la novela se adapta a este formato; en 2016 se estrenó una versión en Dinamarca titulada «Jordens Søjler»).

«Toda buena historia -añadió Ken Follett- busca la emoción, y la música es la mejor manera de expresar emociones, de canalizarlas; por eso gustan tanto las canciones, las óperas, los musicales...». Se confiesa el escritor galés -nació en Cardiff en 1949- músico aficionado. «Toco el bajo en conjuntos de blues; y he compuesto muchas canciones, todas malas, horribles. Pero no teman, en “Los pilares de la tierra” no estará ninguna de ellas».

No siente preocupación -o así lo asegura- ante la adaptación al musical, y es consciente de que habrá cambios. «He visto la adaptación televisiva varias veces; entiendo que cada medio tiene su propio lenguaje y sus propias necesidades. Yo cuento una historia a través de las palabras, el cine a través de las imágenes y el musical a través de las canciones. Yo no les voy a decir a los autores lo que tienen que escoger o que desechar; ellos saben cuál es su trabajo, sería un error que yo quisiera mandar en el proceso de creación del espectáculo».

Aunque la idea ya rondaba hace tiempo por la cabeza de los creadores de «El médico», ha sido el éxito de este espectáculo, que han visto ya más de cien mil personas y que podría verse en un futuro en el West End londinense, el que ha animado a los productores a embarcarse en este proyecto. Macías presume: «hemos demostrado que se puede hacer un teatro musical distinto y de calidad», y ha anunciado que la producción -que de momento está dando los primeros pasos de su creación- contará con más de treinta actores en escena y una orquesta de más de veinte músicos en el foso. Está previsto que vea la luz en Madrid en otoño de 2020, pero no se descarta presentarla antes en versión de concierto en una gira, como se hizo con «El médico».

«Será un musical épico -concluye Iván Macías-, y creo que será toda una revolución. Queremos que sea un espectáculo de calidad, que sea digno de la entrada que pague el público». «Va a ser una producción basada en la tecnología -añade Rafael Argudo, uno de sus productores-, que integre al espectador». «Hoy -concluye Macías- comenzamos la construcción de nuestra catedral».