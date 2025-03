La crónica de un regreso a la familia

La Belloch es una compañía que, en sus ocho años de vida, ha mostrado un indiscutible talento, con Carolina África (una de sus fundadoras junto a Laura Cortón y Almudena Mestre ) como principal punta de lanza creadora. Obras como «Vientos de Levante» o las que se presentan ahora en el Centro Dramático Nacional , « Otoño en abril » y « Verano en diciembre », son muestras de su buen hacer.

«Otoño en abril» abre la temporada en el teatro María Guerrero -«es un milagrito estar aquí», se asombra Carolina África-. Las funciones de esta obra se complementarán los domingos con «Verano en diciembre), ya que aquel texto es continuación de éste. ««Otoño en abril» es una segunda parte, pero totalmente independiente , no hace falta ver una para entender la otra. Entre las tramas de las dos hay una diferencia temporal de apenas cuatro meses, pero en mi vida en la vida pasaron nueve años entre una y otra», explica la autora.

No es gratuita esta referencia personal porque las dos obras se basan en la propia historia familiar de Carolina África. ¿Podrían los textos entrar en la categoría de autoficción , un término ahora muy de moda? «Yo no era consciente de que hacía autoficción -dice la dramaturga-. Pero solo sé escribir sobre las cosas que me han tocado. La ficción permite manipular lo ocurrido en realidad, tergiversarlo, jugar con lo que a mí me ha movilizado». La obra «cuenta el eterno e inevitable retorno de unas hijas al nido de su madre -relata-, aunque ese hogar no sea un refugio añorado y necesario sino el lugar incómodo del que se huyó, en el que no es posible ser quien queremos ser pero del que las circunstancias no nos dejan escapar». Sigue la estela de «Verano en diciembre», «una muestra de esos roles familiares, que en este caso adoptan cuatro generaciones de mujeres muy distintas a pesar de una educación común», en palabras de la autora y directora de la función.

Beatriz Grimaldos, Paola Ceballos, Majo Moreno, Laura Cortón y Pilar Manso son las actrices de «Otoño en abril». En «Verano en diciembre» se unen a las dos últimas la propia Carolina África, Lola Cordón y Almudena Maestre. La primera obra estará en el escenario del teatro María Guerrero del 16 de septiembre al 4 de octubre (la segunda se representará los domingos 20 y 27 de septiembre y 4 de octubre).

La pira

« La conmoción », « La distancia » y « La incertidumbre » son las tres partes que forman «La pira», un proyecto creado por el Centro Dramático Nacional durante el confinamiento y las semanas de «hibernación forzosa» de los teatros madrileños. «Cada capítulo de esta trilogía -explican en el CDN- tiene una dirección y equipo artístico diferente. Concebida inicialmente en formato de streaming para dar continuidad a la plataforma virtual « La Ventana del CDN », se readapta nuevamente y pasa ahora exhibirse con público en directo».

Cada una de las piezas reflexiona sobre algún aspecto relacionado con la pandemia; varios dramaturgos se unieron al proyecto.

«La conmoción» cuenta con textos de Alfredo Sanzol, Victoria Szpunberg y Eva Mir , y es una reflexión sobre lo inesperado de la situación en la que nos hemos visto inmersos a raíz de la propagación del virus COVID-19. Alfredo Sanzol dirige a Jesús Noguero, Natalia Hernández, Fernanda Orazi, Javier Hernández y Camila Viyuela. Se podrá ver los días 18 y 19 de septiembre en el Teatro Valle-Inclán.

La segunda parte de la trilogía se titula «La distancia», y se ocupa de la separación, en sentido literal y figurado, recomendada para evitar el contagio, y las consecuencias de esta sobre nuestro día a día. Las piezas fueron escritas por Pau Miró, Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez y Juan Mayorga . Las dos autoras dirigen a Jesús Barranco, Alicia Rodríguez, Macarena Sanz, Julia de Castro, Juan Paños y Noemi Rodríguez. En cartel en el Valle-Inclán los días 22 y 23 de septiembre.

Concluye «La pira» con «La incertidumbre», que con textos de Pablo Remón , Denise Despeyroux y Lucía Carballal , y bajo la dirección del primero, versará sobre el futuro incierto que nos ha dejado la pandemia, y buscará desarrollar una línea de pensamiento sobre el comportamiento desconocido de este virus, que se traduce en la dinámica impredecible del momento que atravesamos. Los actores que intervienen son Javier Ballesteros, Francesco Carril, Cecilia Freire y Manuela Paso. Las representaciones serán el 26 y 27 de septiembre en el Teatro Valle-Inclán

