La campaña contra Lluís Pasqual, ¿una venganza del independentismo? Personalidades como Nuria Espert, Antonio Banderas o Sara Baras salen en defensa del director catalán

Julio Bravo

@juliobravo1963 Seguir Madrid Actualizado: 14/07/2018 02:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La defensa de Lluís Pasqual por parte de más de cien artistas y personalidades de la cultura, con sus nombres y apellidos -que contestaban así a la campaña de desprestigio del director iniciada por la actriz Andrea Ros y consumada por la organización Dones i Cultura-, supone un evidente espaldarazo para Pasqual; especialmente si se compara el ataque -en el que nadie da la cara y se refugian en dicho colectivo, que asegura estar formado por ochocientas mujeres pertenecientes a distintos ámbitos de la cultura- con la defensa, a la que se han sumado pesos pesados como Nuria Espert, Antonio Banderas, Rosa Maria Sardà, Carmen Machi, Marisa Paredes, Ana Belén, Juan Echanove, Eduard Fernández, Sara Baras, Josep Maria Flotats, Daniel Bianco o Pablo Messiez, entre otros.

Todo comenzó tras la renovación de Lluís Pasqual como director del Teatre Lliure hace dos semanas. Entonces la actriz Andrea Ros, que trabajó junto a Pasqual en «El Rei Lear» y en la Kompanyia Lliure (el conjunto joven del Teatro) lanzaba estas acusaciones contra el director desde su cuenta de Facebook: «Lluís Pasqual me ha gritado, me ha ridiculizado, me ha puesto en evidencia, y lo ha hecho impunemente porque "es un genio", y los genios gritan y tratan mal a la gente». En el mismo texto, Andrea Ros aseguraba: «Necesitamos algún joven al frente de un barco como este, alguien lleno de vida, de amor, de feminismo».

El guante de la actriz lo recogía el colectivo Dones i Cultura, sin ninguna cabeza visible y al que pertenecen, según aseguran, ochocientas mujeres de distintos ámbitos de la cultura catalana. En un comunicado publicado en Twitter y sin ninguna firma personal, Dones i Cultura, exigía la destitución de Lluís Pasqual al frente del Teatre Lliure ya que entendía que se había excedido en sus funciones y por «prácticas abusivas contrarias a los derechos laborales más básicos». Finalmente, se ofrece una dirección de correo de gmail para quienes quieran apoyar su manifiesto.

Fuentes consultadas por ABC desconfían de la espontaneidad de esta campaña contra Pasqual, que prefiere mantenerse al margen de la polémica y guardar silencio, y señalan su origen en la negativa del director a apoyar el independentismo -en las redes sociales empieza también a hablarse de «caza de brujas»-. «No hay más que ver quiénes jalean desde las redes sociales a Dones i Cultura. Pasqual nunca se ha mostrado a favor del independentismo, y ha tratado de mantener al Teatre Lliure lejos de luchas políticas. Él programa obras tanto en catalán como en castellano sin importarle más que la excelencia teatral».

Lluís Pasqual es uno de los directores de escena más reconocidos en España. En 1976, y junto a Fabià Puigserver, fundó el Teatre Lliure, que dirigió hasta que fue nombrado, en 1983, director del Centro Dramático Nacional de España. Ha dirigido el Odéon-théâtre de l'Europe, la Bienal de Teatro de Venecia y el Teatro Arriaga de Bilbao. En 2011 regresó a la dirección del Teatre Lliure.