Blanca Li, nueva directora artística de los Teatros del Canal: «No he venido a destrozar nada»

La granadina Blanca Li es la nueva directora de los Teatros del Canal. La consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera De la Cruz, presentó a la bailarina y coreógrafa, cuyo contrato al frente de este espacio, «buque insignia de la Comunidad», está ligado al de la propia consejera. «Blanca vuelve a casa, y es bueno que ponga su energía y su talento al servicio de los madrileños», dijo Marta Rivera De la Cruz.

Blanca Li también utilizó el término «casa» para referirse a los Teatros del Canal, donde desde su creación ha presentado siempre sus espectáculos. No llega, dice, con las manos vacías, sino con un proyecto que le pidió la consejera y que se basa, según la coreógrafa, en respetar lo hecho hasta ahora por sus antecesores. «No he venido a destrozar nada. Seguiré su línea, pero quiero abrir más el teatro a otras formas de espectáculos: realidad virtual, espectáculos inmersivos, etcétera, que se unan a las cosas tradicionales y las contemporáneas. Quiero abrirlo a todas las formas para que venga todo tipo de público. El teatro es de todos, no tiene por qué depender de mi gusto personal. Hay tres salas y debe haber de todo en este teatro».

Cuenta Blanca Li actualmente con un presupuesto de 3,8 millones de euros. Con él quiere que los teatros del Canal sean «muy festivos, que viva también de día, no solo de noche, y que todos sus espacios se conviertan en espacios escénicos». No le preocupa tener fecha de caducidad política: «Aprovecharé todo lo que pueda, Yo vivo el presente, dirigir uno de los mejores teatros de Europa es un regalo, y voy a utilizar mi experiencia y mis contactos para tratar de que el teatro sea aún más conocido fuera de aquí».

Los teatros del Canal tienen entre sus activos su Centro de Danza, con nueve magníficos estudios en los que trabajan y ensayan diferentes compañías. Blanca Li, que tuvo que buscar fuera -las encontró en Francia- las oportunidades que no encontró en España, tiene claro que va a mantener y a incrementar en lo posible estas colaboraciones. «Quiero dar las máximas oportunidades a los artistas, porque sé que lo más difícil para una compañía es producir» Tendrán atención especial los artistas de Madrid, pero «espero ayudar a muchos creadores. El Canal ha de ser un espacio de creación».

Y entre los pasos más inmediatos, la contratación de un asesor de teatro que cubra sus lagunas en este terreno, y determinar la presencia en la gestión y en la programación de la empresa Clece, hasta ahora responsable de una parte de esta actividad.