Albert Boadella: «La SGAE funcionaba mejor con la dictadura» El dramaturgo recibió las llaves de la casa del autor por sus 50 años como socio

Julio Bravo

«Solo el canto del gallo no paga derechos de autor». Esta leyenda se encontró Albert Boadella en la delegación de la SGAE de Barcelona cuando acudió por primera vez a registrar un texto y hacerse socio. De aquello se han cumplido cincuenta años y la entidad, como hace con todos los socios que llegan a esa cifra, le ha entregado la llave -simbólica- de la casa de los autores. No pudo el dramaturgo estar en el acto que se hizo en su día, y ayer José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la entidad, cumplió el protocolo.

Recordó Boadella los tiempos en que «la SGAE era un monopolio y todos los empresarios trataban de estafarla, porque necesitabas un permiso suyo para poder estrenar. Cuando me encontraba con los organizadores que me decían: “Hemos estafado a la Sociedad de Autores”, yo decía: “Leches, lo que estáis haciendo es estafarme a mi”. La verdad es que no funcionaba mal... En el sistema autoritario funcionaba muy bien; siempre tenías el dinero en el momento exacto y muy rápidamente. Mejor que cuando llegó la democracia. Ahora el dinero llega con mucho retraso; pero llega, que eso es lo importante».

Boadella, que ayer regresó a los teatros del Canal con su monólogo «El sermón del bufón», dijo que había trabajado de muchas cosas: «de actor, de director, de dramaturgo, de escenógrafo incluso. Pero todo ello son especialidades de autoría. Y yo he trabajado en ellas porque no sé hacer otra cosa. En otros aspectos de mi vida soy un inútil total».

Pero Albert Boadella, además de autor, es presidente de Tabarnia. Y correspondía saber su opinión un día después de las celebraciones en Cataluña de la Diada. «La situación está enquistada -dijo-. Veremos estos shows constantemente. Creo que ellos se sienten perdedores; han perdido el primer round, pero eso no quiere decir que el combate haya terminado. Y esto ocurre porque nadie quiere intervenir; durante treinta y cinco años se ha dejado hacer en los medios, en las escuelas, aceptando los constantes chantajes. Y estamos en peor situación que hace un año».

Precisamente a las presiones del independentismo se achaca la dimisión de Lluís Pasqual al frente del Teatre Lliure. «Es una situación característica de nuestros tiempos, donde ser joven es el valor máximo de la vida. Que Pasqual sea un magnífico profesional reconocido internacionalmente, y que haya sido incluso el fundador del Lliure, no importa... hay una serie de gente joven que quiere sacar el tapón de nosotros, los viejos, como sea. Eso es lo que le ha pasado a Lluís. Lo que pasa es que él es muy diplomático y creo que se ha amilanado un poco. Tenía que haber salido directamente y contestarles».