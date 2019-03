Adriana Ozores, premio Corral de Comedias del Festival de Teatro de Almagro El galardón se le concede en reconocimiento a su trayectoria en el teatro, en el cine y en televisión y, sobre todo, a su trabajo teatral y su vinculación con el certamen teatral y con el Siglo de Oro

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha anunciado la concesión, por unanimidad, del XIX premio Corral de Comedias a la actriz Adriana Ozores (Madrid, 1959), al considerar que posee una de las carreras interpretativas más prolíferas y variadas del panorama actoral de nuestro país.

El galardón, anunciado como antesala del Día Mundial del Teatro, que se celebra mañana, se le entregará como acto inaugural de la 42 edición del certamen teatral, el jueves 4 de julio en el Corral de Comedias de la localidad manchega.

La actriz ha reconocido que el galardón le ha hecho especial ilusión y ha asegurado que «este premio me llega en un momento bonito, no muy agitado, con grandes proyectos de cine y teatro que afronto con mucho orgullo, algo que no siempre pasa en esta profesión».

Ozores, estrechamente vinculada a la Compañía Nacional de Teatro Clásico en los años 80 y 90, en la etapa de Adolfo Marsillach, ha puesto voz a personajes protagonistas de las obras de principales autores de nuestro Siglo de Oro: Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón o Fernando de Rojas.

La intérprete ha confesado que esos años en Almagro «fueron una escuela muy dura, yo era muy joven, y afrontar personajes de tanta responsabilidad era para gritar ¡socorro!, pero eso me ha dado el bagaje de lo que soy».

También ha reconocido que volverá a hacer Siglo de Oro porque «para mí tiene mucho encanto: por un lado es muy difícil porque tienes que trabajar bien el verso y saberlo decir bien; pero por otro, intrínsicamente, el verso tiene una música y una armonía que si te dejas llevar por esa pulsión… eso es grande».

En palabras de Ignacio García, director del Festival, «este premio se le concede en reconocimiento a su impecable trayectoria en el teatro, en el cine y en televisión, pero destacando de una manera primordial su trabajo teatral y su vinculación con nuestro festival y con el Siglo de Oro».

Para García, «Adriana es un ejemplo de cómo una interpretación, absolutamente contemporánea, cuidada y delicadísima, respeta una tradición, la del verso español del Siglo de Oro; una escuela ancestral sobre cómo decir bien el verso y sobre cómo utilizar la palabra de los grandes poetas como una herramienta infalible de transmisión de emociones y de comunicación».

Trayectoria profesional

En su filmografía –ha rodado más de cuarenta películas– cuenta con títulos tan importantes como «¿De qué se ríen las mujeres?», de Joaquín Oristrell; «El pájaro de la felicidad», de Pilar Miró; «La hora de los valientes», de Antonio Mercero; o «Heroína», de Gerardo Herrero.

En televisión destacan sus personajes en series de ficción tales como «Gran Hotel», «Manolito Gafotas», «Velvet Colection» o «Periodistas».

Su carrera teatral comienza en 1982 bajo la dirección de Ángel Fernández Montesinos con la comedia francesa de enredos «La señora presidenta». En los últimos años se le ha podido ver en distintos papeles protagonistas en montajes como «Sexos», «Attchussss» o «La cantante calva»; aunque la mayor parte de sus trabajos escénicos han estado ligados al Siglo de Oro bajo el paraguas de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

