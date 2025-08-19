Suscríbete a
ABC Cultural

Suecia mueve una iglesia de 672 toneladas para salvarla de una mina de hierro

El templo se trasladó en un operativo seguido in situ por unas 10.000 personas y que la televisión pública sueca retransmitió en directo para todo el país

La Mezquita-Catedral de Córdoba empieza a montar, tras el incendio, un «puzle histórico» en la capilla de la Encarnación

El traslado de la iglesia de Kiruna
El traslado de la iglesia de Kiruna EFE
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue en 2004 cuando los habitantes de Kiruna supieron por primera vez que su ciudad corría peligro. Debajo de la población más septentrional de Suecia, en Laponia, se abre camino una mina de hierro que amenaza la estabilidad de los edificios y sus cerca de ... 16.000 habitantes se resignaron a lo que en 2014 quedó definido como la madre de todas las mudanzas: toda la ciudad sería trasladada tres kilómetros al este, al pie de la montaña Luossavaara, junto al lago Luossajärvi.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app