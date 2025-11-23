Subasta de récord: venden por dos millones de euros el reloj de oro de uno de los pasajeros más ricos que murió en el Titanic

Venta de récord. La casa de subastas Henry Aldridge and Son, en Devizes, (Wiltshire, Inglaterra) acaba de subastar, por unos dos millones de euros, el reloj de bolsillo de oro que perteneció a uno de los hombres más ricos que murió ahogado en ... el Titanic, en la que ya es oficialmente la venta más cara de un objeto recuperado del transatlántico hundido en 1912.

El reloj que se pudo recuperar después de que el barco naufragara al chocar contra un iceberg durante su viaje a Nueva York se vendió por 1,78 millones de libras, lo que son 2,03 millones de euros al cambio actual. Otro reloj de bolsillo, en este caso regalado al capitán de un barco que rescató a más de 700 pasajeros del transatlántico, tenía el récord hasta ahora de venta.

En este caso, el objeto subastado era un Jules Jurgesen grabado de 18 quilates que pertenecía a Isidor Straus, al que se lo regalaron en 1888 con motivo de su 43 cumpleaños. Straus, procedente de una familia alemana y que se convirtió en un importante hombre de negocios y propietario de los grandes almacenes Macy's de Nueva York, falleció en el Titanic con 67 años, donde viajaba con su mujer Ida.

Isidor no quiso pasar por delante de otros pasajeros

El cuerpo de Isidor, que viajaba en primera clase, fue recuperado días después del naufragio en el Atlántico y el reloj fue uno de sus artículos personales rescatados. Según se ha sabido, a la pareja le ofrecieron asiento en un bote salvavidas pero él no quiso ir antes que otros pasajeros y su mujer no quiso separarse de su marido.

Por ese motivo, se cree que fueron de los pocos pasajeros de primera clase que murieron en el hundimiento y de hecho el cuerpo de ella nunca fue encontrado. El reloj y otros de sus efectos personales fueron devueltos a sus familiares tras la tragedia.

El Titanic dejó más de 1.500 desaparecidos tras su hundimiento y sus objetos siguen siendo muy preciados. Este mismo año, por ejemplo, se subastó otra carta relacionada con el barco y con los Straus. En todo caso, los subastadores confirmaron que el reloj de Straus es la venta más alta jamás pagada por recuerdos del Titanic.