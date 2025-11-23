Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Pedro Sánchez muestra su discrepancia con la condena a García Ortiz: «Creo en la inocencia del fiscal general del Estado»

Subasta de récord: venden por dos millones de euros el reloj de oro de uno de los pasajeros más ricos que murió en el Titanic

El objeto se ha convertido así en la venta más cara entre todos lo recuperado del barco naufragado

Vendida por más de 600.000 euros la famosa puerta de Titanic en la que no cabía DiCaprio

Subasta de récord: venden por dos millones de euros el reloj de oro de uno de los pasajeros más ricos que murió en el Titanic

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Venta de récord. La casa de subastas Henry Aldridge and Son, en Devizes, (Wiltshire, Inglaterra) acaba de subastar, por unos dos millones de euros, el reloj de bolsillo de oro que perteneció a uno de los hombres más ricos que murió ahogado en ... el Titanic, en la que ya es oficialmente la venta más cara de un objeto recuperado del transatlántico hundido en 1912.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app