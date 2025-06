A subasta una carta de amor de John Lennon escrita en plena efervescencia de los Beatles

En algún momento entre el 19 y el 24 de abril de 1962, mientras los Beatles actuaban cada noche en el Star-Club de Hamburgo, John Lennon, de apenas 21 años, tomó un folio y comenzó a escribir una carta a Cynthia Powell, su ... novia desde los años de estudio en el Liverpool College of Art, que por entonces vivía en Inglaterra. Lo hizo en ráfagas de escritura intermitente, siguiendo un flujo de conciencia irregular, disperso, pero intensamente personal. La carta, de cuatro páginas, escrita por una sola cara, ha permanecido fuera del ojo público hasta que esta semana se anunciara que será subastada. Christie's estima que podría venderse por entre 30.000 y 40.000 libras (35.000 y 47.000 euros aproximadamente).

Se trata de un documento íntimo que captura, más allá del fetichismo que suele envolver a cualquier objeto vinculado a los Beatles, un momento crucial en la evolución emocional, creativa y pública de John Lennon. Hamburgo, con su caos nocturno, su ritmo extenuante y su mezcla de camaradería y marginalidad, fue uno de los espacios más formativos para la banda. Pero también fue un escenario ambiguo, donde la profesionalización coexistía con la precariedad emocional. La carta refleja ambas tensiones.

«No he visto a Astrid desde el día que llegamos», escribe Lennon, en referencia a Astrid Kirchherr, la fotógrafa alemana que retrató la primera etapa de la banda y que también desempeñó un papel decisivo en la transformación estética del grupo. Kirchherr, que había sido pareja de Stuart Sutcliffe, el primer bajista de los Beatles y amigo cercano de Lennon en sus años de escuela de arte, acababa de sufrir un golpe devastador. Sutcliffe había muerto el 10 de abril de 1962 a causa de una hemorragia cerebral. Los Beatles supieron de su fallecimiento nada más aterrizar en Hamburgo, tres días después.

«Me pregunto por qué todos los periódicos escribieron sobre Stu», escribe Lennon al inicio de la carta, una frase que revela no solo su perplejidad ante la muerte, sino también su progresiva conciencia de que él y su entorno empezaban a importar públicamente. Poco después, menciona su reticencia a visitar a Kirchherr, aludiendo a la incomodidad emocional que implicaba el reencuentro: «He pensado en ir a verla, pero me sentiría muy torpe». Esa frase, aparentemente menor, apunta a una sensibilidad aún en formación, marcada por la dificultad de canalizar el duelo a través de gestos concretos.

La carta, escrita en inglés con su ortografía característica, poco convencional y a menudo incorrecta, que incluye errores como «Mcarntey» en lugar de McCartney, alterna momentos de ternura explícita como al decir «I love love love you and I'm missing you like mad» («Te amo, amo, amo y te extraño como un loco») con observaciones domésticas y triviales que dan cuenta de la vida en el club: las largas noches de actuación, las duchas escasas, los compañeros de cuarto ruidosos. «El club es enorme y sólo tocamos tres horas una noche y cuatro la siguiente», anota, antes de quejarse: «Estoy agotado, son las 6 de la mañana y te deseo».

Hay, sin embargo, un hilo de fondo más interesante que el mero retrato de un joven enamorado y cansado: el conflicto latente entre la creciente popularidad del grupo y el deseo de mantener una vida íntima con Cynthia, que empezaba a verse condicionada por las dinámicas del grupo y por la presencia de terceros. «No me gusta la idea de que Dot (Rhone) se mude contigo de forma permanente», dice, en referencia a la entonces pareja de Paul McCartney. «Nunca estaríamos realmente solos… imagina tenerla allí todo el tiempo cuando estuviéramos en la cama… e imagina que Paul viniera todo el tiempo». La frase, más que un lamento celoso, revela una percepción muy temprana del coste emocional de la fama y de la dificultad de establecer límites entre la vida privada y la identidad pública.

En otro fragmento, más explícito y posteriormente alterado por Cynthia, quien, según consta, hizo al menos dos incisiones en el manuscrito, Lennon hace referencia a unas «bragas de cuero», una expresión que probablemente ella consideró inadecuada para ser conservada en la misiva. En el resto de la carta se mantiene un tono juguetón, hasta infantil en algunos momentos, que contrasta con el Lennon sarcástico y afilado que emergería años después en la prensa.

La carta fue escrita en tres tandas distintas: el viernes 20 de abril por la noche, el domingo de Pascua por la tarde y finalmente la madrugada del martes 24, poco después de un set en el Star-Club. En ese último tramo, Lennon escribe: «Hemos terminado de tocar hace como 45 minutos (son las 2 de la madrugada). Estoy muerto, mi amor… te amo, te amo, por favor espérame y no estés triste y trabaja duro, sé una pequeña Cyn Powell inteligente».

El valor de esta carta reside tanto en el hecho de que esté firmada de puño y letra con un sencillo «John», y en que ofrece un testimonio en tiempo real, sin filtros, de una etapa de transición vital. Pocos meses después, el 23 de agosto de 1962, Lennon y Cynthia se casarían en una ceremonia discreta en Liverpool. En abril del año siguiente nacería su hijo Julian. Para entonces, los Beatles ya estarían grabando en los estudios de EMI, y su primera gira nacional con 'Please Please Me' como éxito radial habría comenzado.

La carta se conocía parcialmente desde su inclusión en el libro 'The John Lennon Letters' de Hunter Davies, publicado en 2012, donde se reproduce en facsímil con algunos fragmentos transcritos. No obstante, hasta ahora no había sido objeto de una venta pública desde que Cynthia Lennon la cediera en 1991 a un coleccionista sueco. Según un comunicado, la carta será subastada por Christie's y ha sido autenticada por el experto en manuscritos y autógrafos de los Beatles, Frank Caiazzo.

La última etapa de su anonimato

Más allá del inevitable interés que pueda suscitar entre coleccionistas, biógrafos y admiradores del grupo, este documento permite acercarse a John Lennon no como símbolo ni como figura mitificada, sino como un joven británico de clase trabajadora que escribía, de madrugada y en silencio a la mujer que amaba mientras su mundo comenzaba a transformarse a toda velocidad. Como escribió Philip Norman en su biografía de 2008, «Hamburgo convirtió a los Beatles en músicos profesionales, pero también marcó la última etapa de su anonimato».

La carta a Cynthia Powell, escrita en esa última frontera, habla desde ese umbral. La relación entre ambos fue intensa, marcada por el contraste entre la vida privada y la fama pública. Se conocieron como estudiantes en el Liverpool College of Art a finales de los años 50 y se casaron poco antes del estallido mundial de la Beatlemanía, en parte debido a que Cynthia estaba embarazada de su único hijo. El matrimonio fue mantenido en secreto durante un tiempo para no afectar la imagen de 'soltero deseado' de John como estrella de los Beatles. Cynthia vivió una vida bastante aislada de la fama, muchas veces apartada del círculo más íntimo de la banda y de las giras.

Después, la relación se deterioró a medida que Lennon se sumergía más en la experimentación artística y el consumo de drogas. Se divorciaron en 1968. Años más tarde, Cynthia describiría su relación como marcada por el amor, pero también por el abandono y el dolor, especialmente por la forma en que Lennon se alejó de su hijo Julian durante años. En sus memorias, fue honesta sobre el carácter complicado de John, al tiempo que mantuvo una imagen pública de bajo perfil y protectora hacia su familia.