Sostres en un yate de lujo: Antes de que se nos fundan los hielos

Un lector de ABC me invita a su yate feliz por aparecer en estas historias del verano. Es el paternalismo que yo siempre defiendo en mis artículos, a la 'racaille' invitarla al barco.

Llego eufórico como un paria, con esa propensión al mito ... tan paleta de la clase media con pretensiones de media-alta. Qué rápido el lujo te hace creer que un día será tuyo. Unos camareros nos sirven el aperitivo cuando ya estamos navegando. El olor del mar, el viento, la velocidad. Todo es embriagador, hipnotizante. En uno de sus poemas, 'Deo Gratias', Valentí Puig da gracias al Señor por los amigos que tienen yate.

Pienso en este verso y en otro de Josep Maria de Sagarra, que Lluís Llach canta maravillosamente: «El amor que pasa cerca del mar es azul verdoso y flexible como el agua». Ahora que lo leo he de decir que en catalán tiene más gracia. Y de repente y sin una explicación clara, un pequeño ruido, pequeño pero perfectamente identificable, precede a la desaceleración del barco. Es importante este ruido. Pequeño. Algo que tienen los ricos, y su mundo, es lo suave que les suena el infortunio. Ellos saben que es la muerte tratando de ser educada, pero que no será menos severa. Los pobres y medianos llevamos vidas más gritonas, aparatosas y ajetreadas y la muerte, cuando llega, ha de gritar más para que podamos escucharla.

Para los ricos en cambio un 'clic' anuncia lo torcido. Un sonido más sutil, menos boyante porque no hace falta ensañarse, y sin embargo más crudo e inapelable, porque los que más tienen más pena pasan por tenerlo que dejar y es lo que nos está pasando en este magnífico yate, con el sistema eléctrico caído y sin poder conectar los equipos de emergencia. Ni viento en la cara, ni velocidad, ni Valentí ni Lluís Llach. El único verso que se me ocurre es que somos un trozo de plástico a la deriva y por no tener no tenemos ni a los camareros -súbitamente convertidos en marineros buscando soluciones que de momento no existen- para que nos preparen algunos 'orange blossom' de repuesto antes de que se fundan los hielos.

Trato de poner buena cara para no agravar el disgusto del anfitrión, que rápidamente se hace una composición de lugar de cómo va a aparecer en el artículo que tanto ansiaba: «Sostres, voy a quedar peor que Enrique Lacalle».El calor es africano, como si la deriva nos hubiera llevado a la otra costa. No se ve nada más que agua y tengo que ir al baño. Si por fuera he adquirido la conciencia que somos un plástico sin rumbo cierto, por dentro del yate, camino del baño, percibo esta conciencia, con el olor, la textura de esta estructura y decoración. Qué rápido huele todo a plástico -y barato- cuando un barco se estropea. Y qué poco ha de estropearse para que lo que parecía el lujo de tu vida te recuerde que estás en una cárcel de la que ya veremos cómo escapas y cuándo.

Ya en la taza y muy solemnemente, mientras me preparo para hacer lo mío, juro que nunca más consideraré un lujo algo que por un enchufe puede irse al traste. Hago efectivamente lo mío, muy copioso y denso porque ayer se nos complicó la noche en un mexicano. Y tal es lo que suelto que tengo que tirar dos veces de la cadena porque la primera no ha podido con todo. Y claro, la segunda vez no funciona porque el sistema eléctrico también afecta a este artilugio. De modo que ahora ya no sólo somos un trozo de plástico a merced de las olas, sino que somos también mi memoria mexicana flotando en su interior.

Pienso con tristeza, pero de verdad digo que sin ninguna arrogancia, y querría que este matiz constara para la eternidad si de esta no salgo; pienso, decía, que si pasan las horas y nadie viene a ayudarnos y pronto hay que hablar de mí en pasado, lo único que va a sobrevivir de mí es este recuerdo mexicano, machote, risueño, maloliente, inasequible al desaliento, desnudo, firme, clavado en este váter y que se ha negado a dejarse tragar por el agua corriente de un retrete menor. La mayoría os iréis sin dejar nada. Y yo dejaré esto. Que esto os baste de mí en esta mañana aciaga.

Otro ruido -igual de suave pero totalmente distinto al anterior- anuncia regreso a la normalidad acomodada. Más 'orange blossom'. Volvieron los hielos y los camareros pero de todos modos, el patrón me dice que iremos a dormir a Puente Romano en Marbella.

—Pero usted ¿por qué no duerme en este barco tan fantástico?

—Yo no he dormido en el barco nunca, ni una sola noche.

—Pero, ¿por qué?

—Porque el barco a veces se mueve y si se mueve el barco es como si se moviera la empresa.