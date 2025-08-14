Sostres es en verdad un 'concierge'

No me gusta escribir artículos sin dar los nombres. No me gusta escatimar nada al lector. Pero esta historia es demasiado buena para no contarla y debo a la protagonista una total discreción. Bien, el caso es que una súper actriz de Hollywood acudió el ... año pasado a Jondal (Ibiza) acompañado por un ultrarrico de Nueva York que consiguió la mesa a través de su socio español, un empresario muy amigo mío. Para resumir, la mesa la conseguí yo. La actriz ha querido regresar este año y el proceso ha sido el mismo, salvo algo un poco extraño que es que mi amigo empresario me dijo que la chica había preguntado algo sobre Pol. Pol es Pol Perelló, mítico camarero de El Bulli y ahora jefe de sala de los restaurantes de Rafa Zafra, sobre todo de Jondal. Yo contesté, sin entender muy bien la pregunta, que sí, que la reserva la había hecho con Pol.

Si tuviera que recordar todos los que van a restaurantes que yo he reservado no me quedaría espacio mental para escribir, de modo que olvidé completamente la fecha hasta que me llama mi amigo y me pregunta si le puede dar mi número al ultrarrico, que está con la actriz en Jondal. «Claro, claro» y no tarda ni un minuto en contactarme y me explica que llevan allí una hora y que todo muy bueno, y que todo el mundo es muy amable, pero que Pol no aparece y cuando han preguntado les han dicho que no está. «Pues claro que no está, porque está en Jondal Montecarlo, que ha abierto este año». Y en voz más tenue y como creando un espacio de confidencia en la conversación me dice que su amiga la actriz, el año anterior quedó prendada de Pol y que su ilusión no es tanto comer como volverlo a ver y me pide si le puedo reservar una mesa para cenar en el Jondal Montecarlo, y asegurarme de que Pol va a estar pero sin decirle nada de las intenciones de la muchacha.

Le digo que por supuesto, pero que no sé si llegarán a tiempo, y justo cuando acabo de decirlo me doy cuenta de que una vez más he hablado como un paleto, y recibo mi merecido cuando con una mezcla de paternalismo y condescendencia me responde que tiene su avión privado en Ibiza y que llegarán de sobra. «Te lo prestaré un día y ya verás como no llegas tarde a ninguna parte».

Hablo con Pol, evidentemente le cuento todo entre vítores y otras exclamaciones, al principio no me cree, no me cree en absoluto, pero aunque tarda se da cuenta de que va en serio y le digo que él sobre todo haga ver que no sabe nada, ni siquiera que la actriz va a ir, que ponga cara como de sorpresa, porque la reserva está a nombre del rico. Pero que a la vez sea cálido con ella y que parezca contento de volver a verla.

Llegan a la hora, tensión desde Barcelona, tensión desde Los Cabos, donde está mi empresario amigo pasando unos días, todo va bien según nos va informando Pol por escrito hasta que deja de responder y ya no sabemos más hasta casi el día siguiente. La actriz estuvo encantadora, todos mirándola a ella, ella miraba a Pol, Pol nervioso, sin saber mucho qué hacer, pensando en dónde llevarla luego, y de repente le pidió que por favor la acompañara al baño y que se quedara en la puerta para que no entrara nadie, y los demás camareros ayudaron a su compañero bloqueando el acceso, y Pol se quedó en la puerta pero por dentro, y toda una súper estrella de Hollywood, que en 2024 ganó más de 40 millones de dólares entre el cine y la publicidad, en un gesto muy bonito y de una gran humildad, nada habitual en el gótico falso de tantas damas, le dijo a un chico de Roses que el año pasado se enamoró sólo con verlo, que no podía hacer nada porque tenía novio pero que ahora es libre. Es sensacional que las mujeres expliquen sus sentimientos cuando los tienen, y que expresen su debilidad en lugar de hacerse siempre las que nos conceden algo que en el fondo no merecemos. Ole por mi estrella. Pol se puede organizar para dejar antes el servicio y ya en el coche la actriz pregunta:

-Pol, ¿dónde me llevas?

-Yo es que no salgo nunca porque salí el primer día y me di cuenta de que todo eran putas.

-Yo tampoco salgo nunca aquí, dice mi estrella y se ríe, porque también me di cuenta de que todo son viejos que van con putas.

Y se miraron y se besaron por primera vez. El chófer entendió -y entendió bien- que debía llevarlos al hotel.