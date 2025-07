Sostres en Puy du Fou: Hijos bastardos del conde Fernán González

Mi querido amigo Jesús insiste en que visite Puy du Fou, el parque temático francés sobre la historia de España. Me cuesta, Jesús, me cuesta, le digo, pero no me hace caso y está tan seguro de que me va interesar que finalmente accedo. Hay ... algo con lo que no sé si los lectores de ABC están familiarizados, que es la llamada «putada catalana» y que consiste en una manera sarcástica de poner a uno que no te ha hecho nada malo -y que incluso te ha ayudado- en una situación muy incómoda. Es lo que le hago a mi hija obligándola a que me acompañe a Puy du Fou, que cada vez tengo que mirar cómo se escribe, bajo este calor atroz y teniendo que renunciar a estar en la piscina del club con sus amigas. Pero tengo razones para creer que seremos bien recibidos en Toledo.

Cuando le digo «temático» mi hija se emociona porque se piensa que vamos a montar en atracciones y eso en casa siempre nos ha gustado aunque tengamos que ir a Toledo, pero tengo enseguida que desanimarla porque Puy du Fou presume de no tener 'roller coasters' y de acercar al público de montaña rusa a los libros a través de sus potentes espectáculos teatrales de luz y colores sobre la historia de España que se realizan en su parque.

Noticia Relacionada Con un 'foodie random', Shady John en Gresca Salvador Sostres «Son gente rica y sola y ahora la gastronomía ni siquiera es su interés real, sino una excusa para socializar en algo culto de lo que luego puedan presumir»

Con semejante jarro de agua fría no consigo levantar el humor del viaje, y aunque mi hija es muy educada y me dice que está feliz de acompañarme, yo sé que estoy poniendo muy a prueba el amor a su padre. Lo más cercano que se me ocurre a un parque temático sobre la historia de un país fue algo que en los 80 se puso muy de moda en mi tierra y que respondiendo a nuestro espíritu nacional se llamó «Cataluña en miniatura» y era un sórdido recorrido por muchos lugares y escenas de la catalanidad convertidos en maqueta. Este parque Puy du Fou -ahora he acertado sin mirar- es todo lo contrario y he de decir que mi hija es la primera en tirar sus prejuicios a la basura. Son franceses, está un poco en medio de la nada y en julio hace un calor horrible, pero esta manera única de narrar la historia de España tan pasional es arrebatadora y muy inteligente. Conmueve y agita. En el «Sueño de Toledo», el público celebra la expulsión de los franceses en 1813 con la misma euforia que los goles de España en la última Eurocopa. Justo cuando la escuela pública mengua, desaparece, renuncia a explicar nuestra historia, y se empeña en que sintamos vergüenza de ella, este parque la reivindica desde la emoción, desde la tecnología, desde el espectáculo, desmintiendo que no todo puede ser entretenido. Este parque tiene una emoción sincera, verdadera, algo que desde muy al fondo reclama amor. No te dan una clase de Historia pero te enamoran con tus raíces, con tu cultura, con lo que eres, y el Cid, Jimena, Lope o Agustina de Aragón son tratados como los héroes que fueron, y es vibrante acercarte a ellos y a sus códigos de honor con la misma eficacia que Disney hace soñar a los niños con Mickey o el Pato Donald. Y el mérito de Puy du Fou es que lo consigue con personajes que la mayoría desconocía antes de entrar.

Tal como la última Eurocopa -por eso la he mencionado antes- sirvió para que por primera vez Maria saliera de casa con su bandera de España, este encuentro emocional con su historia, prácticamente negada en el colegio, hace que se sienta agradecida del viaje, y tal como al principio yo sabía que estaba disimulando por respeto a su padre, ahora sé que me lo dice en serio.

Pero cuando estamos mi hija y yo convencidos de la bondad absoluta de la experiencia empieza el número de cetrería. Abderramán III y el conde Fernán González -todos somos hijos bastardos del conde Fernán González- se desafían mediante una competición entre sus aves más nobles.

Maria y yo nos miramos aterrorizados. Los halcones, los búhos, las águilas, a los dos nos dan una abrumadora mezcla de angustia y pavor, con esa cara de mala leche, esa rabia, esa fuerza en los picos y en las garras. Todos ellos volando muy a ras de nuestras cabezas. No sabemos qué hacer, estamos aterrorizados. No se puede ver el cielo. Deseo metralletas para disparar a todo lo que se mueva. También pienso en el gran cobarde que soy y que vale más que yo una escopeta no la tenga nunca en las manos, pero aturdido por el linchamiento volador no puedo evitar preguntarme: una montaña rusa, ¿tanto os habría costado?