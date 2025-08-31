Sostres: el final del verano (una alegoría de la era Sánchez)

La hija de uno de mis mejores amigos se fue a principios de julio de viaje introspectivo a recorrer Argentina. Tiene 22 años. Se fue sola pero ha vuelto acompañada. Esta noche ceno con la familia en Coure para conocer al incorporado. Se llama Diego, ... es de Rosario, 24, y dice que ama mucho a la niña. También que sus padres son unos abogados muy importantes de Buenos Aires y la verdad es que va suelto, bien vestido, pijo, de formas despreocupadas pero cuidadas, imposibles de aprender en el avión de España por mucho que tu novia te adiestre para causar una buena impresión a sus padres.

Con las presentaciones resueltas se establece una libre conversación general sobre gustos y apetencias, y cómo se conocieron los muchachos y qué zonas visitaron, y todos de alguna manera evitamos las preguntas clave: ¿qué haces tú aquí?, ¿hasta cuándo piensas quedarte?, y en el caso de que la respuesta sea «para siempre», decidnos los dos: ¿de qué pensáis trabajar? Porque por lo menos la niña, y espero que no se ofenda si me lee, nunca ha trabajado ni se le conoce vocación ni pericia, ni dedicación alguna a nada, y ya no digamos capacidad de sacrificio. No digo que de todo esto no tenga, pero digo que si lo tiene, todavía no lo ha demostrado.

–«Es que ya empezamos mal, Salvador», me dice, visiblemente contrariada, cuando me pongo a preguntar por lo práctico dado que los padres no se atreven. «Parece mentira que, precisamente tú, seas el que empiece a dispararnos con convenciones y obviedades, con lo abierto y comprensivo que luego eres en tus artículos».

Tardo un poco en salir del lío y me ayuda Diego hablando claro: «Es que nosotros no pensamos en el trabajo como eje vertebrador de nuestras vidas. No es que rechacemos el trabajo, no es que pensemos que sea algo necesariamente malo. Pero sí creemos que es antiguo y algo poco evolucionado pensar que trabajar tiene que ser el centro de una vida. Esto es brutal, esto ya pasó».

–Bueno, Diego, pero de algo tendréis que vivir, de alguna manera tendréis que ganar el dinero para pagar vuestra vida.

–Esto también es atrasado, es como vivieron las generaciones anteriores. Por suerte es ya pasado. Todo avanza. A ti tus padres te pagaron una educación, trabajando mucho, todo el día trabajando, y eso estuvo bien en aquellos años. Ahora nuestros padres tienen suficiente dinero para que nosotros seamos la primera generación de nuestras familias que vivamos sin trabajar.

–Pero no es vuestro dinero.

–Tampoco era tu dinero y te pagaron todo y te compraron una casa.

–Pero yo trabajo y vivo de lo que trabajo.

–Nosotros queremos vivir, vivir a fondo, vivir todo, acumular experiencia. Los hombres somos seres experimentales, no somos bestias de carga.

La niña no dice nada pero asiente todo el rato. Salen para ir a fumar. Mi amigo, que ha guardado silencio durante toda la cena, espera a que suban la escalera para decir:

–Mi manera de arreglar esto, la que yo veo lógica, sensata, prudente, equilibrada, es pegarle a mi hija un par de bofetadas, aquí mismo, delante de todos, echar al chico a grito pelado y decirle que no lo quiero volver a ver nunca más. Pero como esto no lo puedo hacer, porque lo hago y voy a la cárcel, pues no sé qué hacer ni qué decir.

Y entonces cuando vuelven Diego empieza a hacer algo realmente molesto, incordiante, y que no es el primer argentino al que se lo veo hacer, que consiste en llamar a mis amigos como les llama su hija. Y como su hija les llama 'pare' y 'mare', en catalán, él empieza a hacer frases mezclando idiomas y acentos: «Porque tú, 'pare', tienes que estar orgulloso de que tu hija…» o bien «como dice mare, lo más importante es pensar…». Son frases que a todos nos incomodan mucho, y sobre todo la actitud que hay detrás. Ese tonito. Ése.

Mi amigo explota de ira, de rabia, diciendo que todo aquello no era más que vagancia y estafa, y que no cuenten con él para pagar absolutamente nada

Yo a bofetadas no he arreglado nunca nada pero reconozco la extrema violencia de la escena. Los dos insisten, sobre todo Diego, en la explicación de «lo que al final es, Salva» -¡me llama Salva y me acaba de conocer!- «un sistema vital más avanzado, que vosotros ya no podréis vivir, pero que es vuestro deber generacional ayudar a que nosotros lo podamos vivir en su plenitud. Tendréis el honor de ser los promotores del cambio social más importante del último siglo».

Y cuando ya mi amigo explota de ira, de rabia, diciendo que todo aquello no era más que vagancia y estafa, y que no cuenten con él para pagar absolutamente nada, su hija fría, calculadamente y en catalán clausura oficialmente el verano:

–«Sí que pagaràs, pare, perquè estic embarassada».