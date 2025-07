Sostres de concierto: Ocho horas para ver a Rauw

Rauw Alejandro era el novio de Rosalía y así entró en el corazón de muchas chicas de España, en el que hoy permanece por méritos propios y gran éxito de público. Uno de estos corazones es el de mi hija, que me pide las ... entradas y tengo que comprar tres, dos para ella y una amiga y la otra, y así tendrá que ser en todos los conciertos hasta que cumpla los 16, para un adulto que las acompañe. Son unas entradas para el 'golden circle', una semiluna pegada al escenario que permite ver al artista de muy cerca. Para, dentro de esta cercanía, poder estar en las filas primeras, hay que hacer cola con mucha antelación. El concierto es a las 21.00 y llegamos a las 13.00 y ya esperan más de 500 personas, unas 100 en nuestro acceso al 'golden ring'.

Mi mujer cree que estamos maleducando a la niña, consintiendo y fomentando sus locuras, y yo pienso que es la mejor educación sentimental el cuerpo a cuerpo con los ídolos, un cuerpo a cuerpo brutal, sufrido bajo este sol atroz de julio, le he comprado dos sillas de playa en el chino para que no tenga que esperar de pie; no necesita que le hable, quiere vivir esta cola como un ritual, una liturgia previa al esperado encuentro.

Yo esto lo hacía con Lluís Llach antes de que todos nos volviéramos tan extraños. Asistía al montaje del escenario, en la plaza del pueblo o en el teatro, a la llegada de los músicos, a las pruebas de sonido en las que a veces el artista ensayaba alguna canción que luego no cantaría o incluso un tema nuevo que todavía no había publicado. Ahora puede parecer absurdo pero así se forja el mito y la primera sensación de entrega por algo que merece la pena, y aprendemos a medir distancias cuando luego cae. Así crecemos en el respeto de la pasión ajena y así construimos el mundo que nos define, que nos afirma y somos lo que defendemos. Los mitos efímeros nos acercan al eterno. El conocimiento es importante pero en lo que cuaja y eleva la idea, el mito da sentido al logos y no al revés. El mito al que sólo podemos acceder desde un yo sensible entrenado. Procuro educar a Maria cerca de mi niño y no sé si lo estoy haciendo bien pero por lo menos nos entendemos.

Dejo a mi hija en paz en su ensimismamiento concentrado y doy una vuelta por la cola. Casi todos chicas y los chicos son mayoritariamente gays pero también hay unos cuantos sufridos novios a los que quiero rendir mi más sentido homenaje. Puede que se vistan como auténticos macarras pero ahí están jugándose el tipo por su chica.

—Lo fuerte es que cualquier día se enfada por una movida que yo ni sé y me deja. Pero da igual, yo la quiero.

—Pero qué dices, si yo siempre te querré.

—Siempre, dice, ¿y los mensajes que te pillé?

—Calla, imbécil.

Imagínate que yo publicara esta conversación y fuera en el sentido contrario. Otra chica me dice que esto no lo haría por ningún otro artista.

—¿Pero de verdad crees que haces algo «por» él?

—Lo que importa es cómo lo sienta yo, o es que los que van al estadio hacen algo por los futbolistas? ¿Qué haces realmente por tu equipo cuando quedas en tu casa con tus amigos para tomar cervezas y ver el partido? Y todos están convencidos que su forma de vivirlo es como una religión. Pues yo es lo mismo pero con Rauw. Mi padre tampoco me entiende pero para ver el Barça se pone su camiseta y sus pantalones de la suerte para ayudar al equipo.

Maria ha hecho cuanto ha podido, carrera incluida desde las puertas del Palau hasta la pista. No es la primera fila, está apretujada entre muchos, sufro un poco por si se agobia pero es ella y es feliz haciendo lo suyo. Ser padre es tener miedo y callar si el peligro no es real. Ser padre es hacer ver que no miras, ir a comprar agua antes de que te la pidan, dejar espacio pero por si acaso estar ahí. El artista habla de follar y encima en catalán para hacerse el simpático y las chicas gritan de un modo que ser padre es también que parezca que en aquel momento no estabas. El concierto acaba pasada la medianoche, mi hija y su amiga agotadas y felices.

En el taxi camino de casa me llega el mensaje de uno de los promotores del concierto invitándome a la discoteca donde Rauw va a ir con sus amigos. Ser padre es, también, algunos mensajes no decir que los has recibido.