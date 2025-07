Sostres en un club de Ibiza: Salir del Lío

Dicen que Lío (Ibiza) llegó a ser realmente algo en sus inicios: todo en su cena-espectáculo estaba cuidado y prevalecía el orgullo de la calidad innovadora. Hoy no queda ni rastro de aquel propósito cualitativo y aunque acudo con mi mejor espíritu, nada me ... sirve de asidero. Masificación, ningún refinamiento, clientes tratados como ganado, sin ningún respeto. La comida es basura y a precios que sobrepasan los 100 y los 200 euros por plato. El precio es un robo pero lo más hiriente no es el dinero sino la horterada de atreverse a ponerlos. Pero cuando estoy a punto de indignarme miro con un punto de pausa a las mesas de mi alrededor y me parece injusto insistir en mi desprecio a Lío.

A fin de cuentas Lío, con su mucho ruido, resuelve por elevación lo que en los restaurantes civilizados se acaba volviendo incómodo, y es el hecho más incómodo de la vida social de nuestra era: la mayoría de las parejas no tiene absolutamente nada que decirse. Lío es un descanso en el terrible esfuerzo de fingir que aún nos queremos o nos interesamos. Aquí igualmente están cada uno con su móvil, pero ahora tienen por lo menos la excusa de estar grabando fragmentos del show. Parece mentira pero bien mirado este Lío infernal acude al rescate del siempre desgarrador espectáculo de la falta de ternura. Así con tanto jaleo, no da tanta pena ver a dos que no son capaces de cruzarse una sola palabra.

También va muy bien esta casa para tantos ricos sin imaginación a la hora de gastar su dinero. Ellos no se sienten bien -y «bien» es un decir- si no es trabajando, pero lo más parecido estar a gusto en su ocio es que hagan lo que hagan, resulte muy caro y lo puedan hacer delante de muchos. Lío permite esta exhibición. Ante los demás, pero sobre todo ante ti mismo.

Más de fondo me surge una pregunta que no es exclusiva de Lío, pero Lío es sin duda una muy buena casa para hacérsela. ¿Por qué se ha puesto de moda entre las mujeres vestir enseñándolo todo? ¿Puede haber morbo sin misterio? ¿A qué clase de hombres esperan agradar y qué trato esperan recibir de ellos? En la puesta en escena de Lío es imposible distinguir quién paga, quién compra, quién vende. En las chicas de un modo más descarnado y en los chicos de un modo más hortera.

Voy al baño y en una salita como previa una chica está sentada y llorando. Sofá. Me siento a su lado, pelo negro, delgadez previa al problema, embriagador acento colombiano. Viste como todas pero sus lágrimas parecen sinceras y hasta algo desesperadas. Le pregunto qué le pasa y al final no es tanto, pequeños dramas domésticos en los que a veces las mujeres colapsan. Lo primero es que le ha venido la regla y no tiene lo suyo. Deja de llorar y se ríe cuando me saco un tampax del bolsillo. «¿Eres una farmacia?», me pregunta. «No, soy padre. Y a los padres serios, señorita, nos pillan por sorpresa pocas cosas y menos un ciclo». También tengo el ibuprofeno que necesita pero el momento mágico es cuando me dice que además se le ha hecho una llaga en el tobillo. Entonces, muy lentamente, me agacho, le tomo el pie, le estiro un poco la pierna, tan delicada, tan estilosa, tan bella, como un muslito de codorniz que uno come sin tener que morderlo -sólo con una breve presión de los labios-, desabrocho el zapato, le limpio la herida con mi saliva y mi pañuelo, ella me mira, sonríe, no dice nada, le pongo el 'compeed' que también llevaba, admito que la escena me devuelve a otras edades, a otras euforias, a otros finales, pero simplemente le vuelvo a poner el zapato, le cojo la cara con las dos manos, le doy un beso en la frente, le pido que se alegre, y nos vamos con mis amigos de esta cueva infame porque se hartaron también de hacer el ridículo y han reservado en Cipriani. Vamos a dormir no demasiado tarde.

Lo siguiente que recuerdo es verme en la piscina con una niña muy morena, bonita mezcla que da esta tierra, mirándome con cara de ser mi hija y me agobia no estar entendiendo nada; y cuando me despierto y me alivia que sólo sea un sueño, el eco de un escalofrío me susurra muy lento: «Tú y yo sabemos, Salvador, que no estuvimos tan lejos de que sólo fuera un sueño».