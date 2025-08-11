Suscríbete a
Sostres en una boda: La Ramona se casa y de blanco

Un verano perdido

«A la iglesia no voy porque yo sé lo que estos dos han llegado a hacer, juntos y por separado, y me niego a ser cómplice de que se rían de Dios a la cara»

Casarse para no estar solo
Salvador Sostres

Se casa un amigo del instituto y es la tercera vez. Los pocos que aún nos vemos de aquellos tiempos le pedimos que por favor nos libere del papelón de tener que ir pero no porque no le queramos, que le queremos, y mucho, sino ... por la pereza infinita de estas celebraciones, que yo entiendo que gusten a los protagonistas, e incluso a un cierto público, pero que para mí son una tortura. Yo no hago estas putadas a mis amigos. No les obligo a ir a lo que me gusta si sé que no les agrada y menos en verano.

Sobre el autor Salvador Sostres

Escritor. La Vanguardia, Avui, Factual y El Mundo. Ahora colabora en ABC.

