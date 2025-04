El soldado violagambista

A comienzos del mes de abril —hace ya unos días, aunque no demasiados como para que la belleza del episodio se desvanezca—, la capilla del Palacio Real de Madrid alojó 'Sopra La Spagna', un recital basado en el álbum homónimo grabado por La ... Spagna, conjunto creado por Alejandro Marías en 2009 y que debe su nombre una de las melodías más célebres del Renacimiento. Este grupo de cámara, que desde hace más de una década investiga, recupera e interpreta música barroca, también cubre el repertorio que abarca desde el Renacimiento hasta el primer Romanticismo.

Bajo la cúpula de Sacchetti y los frescos de Corrado Giaquinto, La Spagna interpretó una selección de músicas del Renacimiento y el Barroco cuyos títulos, de una manera u otra, aluden a España. El concierto abrió simbólicamente con 'Triste España sin ventura', de Juan del Enzina. A ésa siguieron varias composiciones entre las cuales destacó —por la singularidad de su compositor— 'A Spanish Humor', del escocés Tobías Hume (1569 - 1645).

Según contó el director y fundador de La Spagna, Alejandro Marías, Hume fue violagambista, compositor y, además, soldado. Acabado el concierto, fue imposible no buscar la biografía de Tobías Hume. En sus semblanzas más elementales, se refleja que cursó la carrera militar, probablemente como mercenario, y que actuó como oficial en los ejércitos de Suecia y Rusia.

En los papeles de la reina Ana, del 3 de abril de 1606, se le identifica claramente como «Tobias Hume, un músico escocés, recompensado por su majestad, según el placer de su alteza, por Daniell Bachelor». El historiador Henry George Farmer recoge palabras atribuidas al propio Hume: «Siendo mi profesión, como ha sido mi educación, las armas, la única parte afeminada de mí, ha sido la música; que en mí ha sido siempre generosa, porque nunca mercenaria».

Hume realizó una serie de composiciones para violas (incluyendo varios solos para la viola lira) y canciones, reunidas en dos colecciones: 'The First Part of Ayres' ('Humores musicales', 1605) y 'Captain Humes Poeticall Musicke'. Alegre e insolente compositor de batallas ha recuperado Alejandro Marías. Sin duda, un maravilloso, novelesco e inesperado regalo de primavera.