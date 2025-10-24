Suscríbete a
Escucha las noticias de este viernes 24 de octubre

Exposición en Espacio Fundación Telefónica

Del Siglo de las Luces al algoritmo: la eterna ilusión de representar el mundo

'El sueño de la razón' recorre más de dos siglos de imágenes científicas y artísticas, desde los grabados ilustrados del XVIII hasta las creaciones generadas por inteligencia artificial

'Storms' (Tormentas, 2021), del artista italiano Quayola
Celia Fraile Gil

El afán por comprender y catalogar todo cuanto existe sobre la Tierra ha sido, es y será una pulsión latente en el ser humano. De vez en cuando, surge una tecnología que propicia un salto exponencial, y el objetivo parece más próximo que nunca... ... solo para que todo vuelva a empezar. Con la inteligencia artificial ha vuelto a resurgir la paradoja: la objetividad y la precisión están al alcance de la mano, y sin embargo, la línea entre realidad y ficción nunca ha sido tan difusa. Pero en los albores de los descubrimientos todo es posible. 'El sueño de la razón', la exposición en el Espacio Fundación Telefónica (Fuencarral, 3, Madrid), congela esos instantes de la evolución en la búsqueda de exactitud desde el Siglo de las Luces hasta hoy.

