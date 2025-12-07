Suscríbete a
Shinichiro Watanabe: «Si las emociones son universales, da igual que la historia sea ciencia ficción, wéstern o terror»

El veterano director de anime, responsable de hitos como 'Cowboy Bebop' o 'Samurai Champloo', pasa por el Salón del Manga como auténtico padrino de la mejor animación japonesa

El Salón del Manga abre con un éxtasis de color, 'cosplay', entusiasmo y creatividad

El director de anime Shinichiro Watanabe en el Salón del Manga
El director de anime Shinichiro Watanabe en el Salón del Manga Isabel Seguí

Carlos Sala

Shinichiro Watanabe es toda una institución dentro del anime. Y él lo sabe. Serio, atento, calculador, escucha con extrema atención las preguntas intentando controlar todos los aspectos de la conversación. Al autor de obras de culto como 'Cowboy Bebop' o 'Samurai Champloo' ... le gusta dejar claras sus opiniones y puntos de vista. Habla lento, medita primero y no deja nada al azar. Sólo tiene una regla, si hay que hacerle fotos, tienes que esperar a que se ponga las gafas de sol. No es vanidad, es una manía de director, de controlar lo máximo posible el relato. Y lo lleva haciendo desde los años 80.

