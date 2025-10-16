De Shakespeare a Taylor Swift, el renacimiento de Ofelia y el fenómeno Wiesbaden

El Museo Estatal de Wiesbaden, en la capital del estado de Hesse, alberga la colección de obras del pintor ruso Jawlensky más importante de Europa y una extraordinaria colección Art Nouveau que da vida al estilo de vida de fin de siècle, la Colección ... F.W. Neess, que fue donada al museo el 23 de marzo de 2017.

Aún así se trata de un museo modesto en el mapa cultural alemán, que antes de la pandemia recibía unos cien mil visitantes al año y que, posteriormente, ha visto reducirse esa cifra considerablemente. Su mayor fuente de visitas eran las excursiones escolares hasta que la cantante Taylor Swift, enamorada de una de sus obras, ha convertido la institución en un escenario global.

Sarah Schadt, la responsable de las redes sociales del museo, tardó en cobrar conciencia. Hace unos días, comenzó a recibir insistentemente, por parte de usuarios y visitantes, el enlace al nuevo vídeo musical de Taylor Swift, con el tema 'The Fate of Ophelia'. «Al principio no podía creerlo», ha reconocido Schadt en una entrevista con el portal hessenschau.de.

En su nuevo vídeo musical, la estrella mundial encarna a Ofelia, ataviada con un romántico vestido blanco e inerte, en las aguas del río al que cayó mientras recogía flores. Esa es al menos la versión oficial, que relata Gertrudis en el acto IV, escena VII de Hamlet, aunque las circunstancias invitan a pensar en un suicidio.

Su muerte simboliza la pérdida de la inocencia, el colapso emocional y el peso de las expectativas sociales, tanto en la obra de Shakespeare como en el videoclip, en el que la cantante reinterpreta el personaje que, en lugar de hundirse, renace, en una sucesión de escenas de liberación. El cuadro en el que se sumerge la estrella al principio del vídeo no es otro que 'Ofelia' y fue pintado por Friedrich Wilhelm alrededor de 1900 y cuelga en el Mueso Estatal de Wiesbaden.

La popularidad del videoclip ha tenido como consecuencia que cientos de personas acudiesen desde diversos puntos de la geografía al museo en tan sólo las primeras cuarenta y ocho horas. La dirección se prepara ahora para un tramo final del año con mucha mayor afluencia de la habitual.

«Tenemos el bono de tren y, después del colegio, nos hemos venido casi toda la clase a ver el cuadro de verdad», relataba el portavoz de un grupo de secundaria llegado desde Frankfurt. «Llevaba días esperando el estreno del videoclip y apenas podía creerlo cuando mi padre me dijo que ese cuadro en el que aparecía Taylor Swift estaba aquí en Alemania. ¡Qué sensación! Así que le pedí que fuésemos a verlo y este fin de semana hemos viajado desde Hamburgo», ha relatado Selene, de 16 años.

«Si sirve para que se interese por la pintura y por el patrimonio cultural, lo doy por bien empleado», añadía su padre, que la ha acompañado en el viaje de descubrimiento. Durante más de quince minutos, Selene permaneció ante la imagen de Ofelia, víctima de las intrigas cortesanas, del asesinato de su padre (Polonio), y del rechazo de Hamlet, para terminar diciendo que «me siendo más identificada con la Ofelia de Taylor Swift».

La primera reacción de Schadt fue confirmar que se trataba efectivamente del cuadro que custodia este museo porque existe otra versión que inmortaliza también el trágico destino de Ofelia. Se trata de una obra pintada por John Everett Millais entre 1851 y 1852 y que está expuesta en la Tate Gallery de Londres, una de las obras más emblemáticas del movimiento prerrafaelita, que buscaba recuperar la riqueza simbólica y el detallismo de la pintura anterior a Rafael.

«Pero cuanto más lo estudiaba y a cuánta más gente lo consultaba, más claro se volvía: cada detalle es correcto, desde la túnica blanca hasta cada flor en el fondo», ha confirmado. «Cualquiera que compare las imágenes ve inmediatamente que Swift prefiere la interpretación «hessiana» de la figura de Shakespeare. El diseño del color, la ropa, los paralelismos son increíbles», celebra.

Puesta por Alemania

La apuesta de Taylor Swift por Alemania parece clara. Además de multiplicar de un día para otro las visitas a este museo, la estrella ha financiado en buena parte el Festival de las Luces de Berlín, actualmente en marcha, al pagar 45.000 por la proyección en gran formato de un videoclip de su nuevo álbum sobre la Torre de Televisión, figurando como intermediaria la discográfica Universal Music.

«No se trata solamente de dinero», ha defendido la directora del certamen, Birgit Zander, «más bien se trata de que Festival de las Luces ama a Taylor Swift y, con motivo del lanzamiento del álbum actual de esta excepcional artista global, hemos producido un vídeo artístico especial para el nuevo álbum».