No sentir, no parar, no dudar: así es el lado oscuro del estoicismo

Del autocontrol a la autoexplotación, el estoicismo moderno se convierte en el escaparate del rendimiento, el narcisismo y el sufrimiento performativo

Carmen Burné

Despiértate a las cinco de la mañana, lávate la cara con hielo, haz cien abdominales, no reacciones a lo malo, y júntate solo con quien pueda beneficiarte. La filosofía ha ocupado un lugar importante en el imaginario colectivo en los últimos años, impulsada por la ... aparición de creadores de contenido en internet. En este contexto, el estoicismo es la comida rápida del 'lifestyle' en redes sociales, donde todos parecen tener un objetivo común: exponer su mejor lado, la mejor conducta, y los mejores hábitos. Esta ansia por la perfección, de todas formas, no es nueva.

