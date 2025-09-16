Suscríbete a
La sede de la Biblioteca Nacional en Alcalá lleva tres décadas abierta sin licencia

La BNE intentó legalizar el edificio en 2008, pero nunca completó las correcciones pedidas por el ayuntamiento

La falta de licencia impide la ampliación y el edificio acumula humedades, casos de legionella y otras deficiencias

CC.OO. denuncia la grave crisis que sufre la sede de la Biblioteca Nacional en Alcalá

Sede de la BNE en Alcalá de Henares
Sede de la BNE en Alcalá de Henares José Ramón Ladra
Jaime G. Mora

Jaime G. Mora

Madrid

Más de tres décadas después de su construcción, la sede de la Biblioteca Nacional de España (BNE) en Alcalá de Henares no dispone del permiso municipal necesario para trabajar legalmente ni para abrir al público. La denuncia, avanzada por ABC, la hizo la pasada ... semana Comisiones Obreras y la confirma el ayuntamiento complutense: la sede secundaria de la principal biblioteca española, patrimonio del Estado, no regularizó su licencia de actividad hasta 2008, veinte años después de que comenzaran las obras, y a día de hoy sigue abierta sin licencia de funcionamiento.

