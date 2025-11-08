Suscríbete a
Santiago Castelo, diez años sin el «núcleo identitario de ABC»

Unas jornadas en Badajoz reivindican la vida y obra del poeta y periodista

Santiago Castelo: «No quiero ser recordado como el poeta del duelo y de la muerte»

Carmen Fernández-Daza, Álvaro Valverde y Julián Quirós, director de ABC
Badajoz

José Miguel Santiago Castelo, natural del menudo municipio pacense de Granja de Torrehermosa, falleció hace ya una década, en mayo de 2015, dejando una huella imborrable, como escritor y periodista, especialmente en el diario ABC, al que estuvo ligado desde 1970 y donde llegó ... a ejercer como subdirector. Diez años después de su muerte, en su querida Extremadura, concretamente en Badajoz capital, se ha organizado la I Jornada de Estudio Santiago Castelo para reflexionar, a través de su figura, sobre la importancia de la palabra escrita en un tiempo, el actual, marcado por la inmediatez.

