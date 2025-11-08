Santiago Castelo, diez años sin el «núcleo identitario de ABC»

José Miguel Santiago Castelo, natural del menudo municipio pacense de Granja de Torrehermosa, falleció hace ya una década, en mayo de 2015, dejando una huella imborrable, como escritor y periodista, especialmente en el diario ABC, al que estuvo ligado desde 1970 y donde llegó ... a ejercer como subdirector. Diez años después de su muerte, en su querida Extremadura, concretamente en Badajoz capital, se ha organizado la I Jornada de Estudio Santiago Castelo para reflexionar, a través de su figura, sobre la importancia de la palabra escrita en un tiempo, el actual, marcado por la inmediatez.

Ayer, en la Sala-Paraninfo Clara Campoamor de la Diputación de Badajoz se han reunido periodistas, académicos, escritores y personalidades de primer orden que han dialogado y conversado sobre lo que supuso Santiago Castelo desde distintas ópticas. Una de ellas, por supuesto, la periodística.

En la mesa redonda 'Santiago Castelo, periodista y ensayista', en la que ha participado el director de ABC, Julián Quirós, junto al poeta y crítico cultural Álvaro Valverde y Carmen Fernández-Daza, de la Real Academia de Extremadura, se ha reivindicado la importancia que tuvo el extremeño, principalmente, en el que fue su periódico durante décadas: «Era el núcleo identitario de ABC», defendía Quirós, que remarcó cómo Santiago Castelo mantuvo viva, siempre y en todo momento, la esencia del periódico que fundó Torcuato Luca de Tena. Fue, sin duda y en palabras de Quirós, «fiel a ABC».

Tanto Carmen Fernández-Daza como Álvaro Valverde han subrayado cómo, en el trabajo de Santiago Castelo, se fusionó siempre la fuerza y belleza de lo literario, con el poso y la reflexión periodística. Ese fue su estilo, el de un periodismo estético en forma y fondo, pausado y alejado de la fugacidad con la que se convive en la actualidad.

En otras dos mesas redondas, se analizó su figura como poeta a través de sus obras y, por supuesto, su papel para con su tierra, Extremadura, cuya identidad siempre estuvo presente en la trayectoria de Santiago Castelo. Participaron en la primera mesa, 'Santiago Castelo, poeta', José Luis Bernal Salgado, Sergio Fernández Martínez y Juan Gallego Benot, El expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra participó en la mesa 'Santiago Castelo y Extremadura' junto a Luis Sáez Delgado y Antonio Reseco.