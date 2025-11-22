De Santa Teresa de Jesús a María Zambrano: el legado literario de las mujeres en España

Tras toda una vida dedicada a los libros, Ana Santos -fue directora general de la Biblioteca Nacional de España durante trece años- tiene clara una cosa: la historia de la evolución, el progreso de las sociedades, está en los depósitos de las bibliotecas. Allí ... se preserva lo que el filósofo Emilio Lledó, uno de sus maestros, definió como «el surco del tiempo», la huella que la escritura deja en la memoria colectiva. «Los libros que allí descansan están llenos de ideas. Han sido leídos y han sido asimilados. Con ellos, otras personas han mejorado la capacidad de creación, aquella que nos distingue de otros seres. De ahí también el deseo de permanencia, de que esto no se pierda y esté accesible en un lugar público al cual pueda acceder todo el mundo, que sea patrimonio», señala.

Con esa mirada, Santos se jubiló en 2023 y emergió entonces una pregunta que la había acompañado toda la vida: ¿por qué tan pocas mujeres han dejado su legado en España?, ¿por qué tan pocas habían escrito a lo largo de la historia?

Noticia Relacionada Cecilia y 'Mi querida España' ante el espejo: ¿Un canto a la reconciliación o un dardo al franquismo? Nacho Serrano La icónica canción publicada a pocos meses de la muerte de Franco se convirtió en un himno de la Transición

«El canon literario que todos conocemos, esos referentes que nos han enseñado, era fundamentalmente masculino, ¿cuáles eran los motivos? Este ensayo surge de la necesidad de reflexionar sobre ello. Los grupos de crítica literaria feminista han recuperado el legado de muchas -ahí está, por ejemplo, la obra de Anna Caballé en cuatro volúmenes, 'La vida escrita por las mujeres'-, pero faltaba una visión global y, sobre todo, relacionar causas históricas, políticas, sociales y culturales con el hecho de que tan pocas mujeres hubieran sido capaces de escribir», explica.

A partir de ahí comenzó un trabajo de reconstrucción histórica de la obra escrita por mujeres en nuestro país, hasta ahora dispersa, al que ha yuxtapuesto su propia experiencia personal. El resultado es 'Sembrar palabras. El despertar intelectual de las mujeres', premio Espasa de Ensayo de este año.

«Aunque había un abismo de cientos de años, hay una gran similitud con nuestro pasado más reciente, especialmente durante la dictadura»

A medida que escribía sobre la educación y la consideración social de las mujeres en distintos periodos históricos, acudían a su memoria hechos contemporáneos. «Aunque había un abismo de cientos de años, hay una gran similitud con nuestro pasado más reciente, especialmente durante la dictadura, cuando la mujer volvió a tener una consideración muy inferior al hombre. Entonces pensé que había que contar un relato, aunque fuese hilvanado, que tuviera lógica y que llegase casi hasta hoy, al menos hasta la llegada de la democracia, para que las mujeres fuésemos conscientes de lo que ha costado alcanzar la libertad y de lo que realmente significa».

El ensayo recorre quinientos años de historia, desde el Renacimiento hasta los albores de la Guerra Civil en 1936. A lo largo de los siglos, Santos detecta una causa de fondo: «ese miedo a que la mujer pudiera usurpar un espacio privilegiado y reservado a los hombres, el del conocimiento. Obviamente es poder, y otorga una superioridad a quien lo tiene, además de un respeto social. Hasta 1910 a la mujer no se le permitió matricularse en la universidad. Hasta 1909 la educación básica no era obligatoria para niños y niñas. Fueron cientos de años en los que las mujeres tuvieron una dificultad incluso legal para acceder a él. Sin ser conscientes de que cuanto más se extiende ese conocimiento, cuando más personas pueden acceder a él, las sociedades prosperan de una manera más evidente».

De Santa Teresa de Jesús a María Moliner

Pese a las restricciones impuestas por la sociedad, la Iglesia y el poder político, siempre hubo mujeres capaces de abrir grietas y dejar una huella escrita. «Hay una lucha permanente por querer aprender», subraya la autora. Una pulsión que aflora incluso en un contexto marcado por la dimensión del cuidado, tradicionalmente asignada a las mujeres. «Hoy la situación afortunadamente es distinta, pero las madres sacrificadas, entregadas al cuidado de sus hijos o familiares, cuando terminan, quieren aprender. Se matriculan en la universidad y vuelven a los libros. Los clubes de lectura están llenos de mujeres».

Beatriz Bernal y las aventuras de Cristalián Un caso realmente singular es el de Beatriz Bernal. En 1545 publicó 'Don Cristalián de España', con el que llevó más allá los libros de caballerías, especialmente populares entre las mujeres. «Fue una adelantada a su tiempo, muy rompedora. Introduce personajes femeninos –casi setenta– que además defienden sus ideas, corren aventuras y buscan conocimiento», indica Ana Santos. Hizo protagonista a Minerva que, vestida de caballero, demuestra su valor y fortaleza. La editorial Anaya acaba de sacar una adaptación infantil firmada por Diego Arboleda.

Santos aprecia también un efecto acumulativo. «Al principio no se configuraban como una comunidad, pero esos pasitos eran escalones que se iban subiendo. A medida que pudieron participar más en los debates sociales, a medida que comenzó a escucharse su voz, se fue avanzando. En el siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración, Josefa Amar y Borbón, por ejemplo, fue una gran defensora del acceso de las mujeres a la educación. Quisieron también participar en las sociedades económicas de Amigos del País; no las dejaron y fundaron su propia asociación, la Junta de Damas de Honor y Mérito. Con el paso del tiempo, quisieron estar más juntas, sentirse juntas. En el XX, el asociacionismo femenino -que primero tuvo un cariz más cultural, como la Residencia de Señoritas- adquirió enseguida un tono más político con la Unión de Mujeres Españolas, la Asociación Nacional de Mujeres de España o, desde la Iglesia, Acción Católica de la Mujer. Ese sentimiento de sororidad es muy nuestro».

'Sembrar palabras' Ana Santos Espasa. 336 páginas

El libro recorre un arco amplio, de Santa Teresa de Jesús a María Moliner, de Beatriz Bernal y su Cristalián a María Zambrano. Santos ha escuchado sus historias e incluye en 'Sembrar palabras' aquellas voces que significaron un cambio respecto al periodo anterior: mujeres que lograron participar en el debate público o que, mediante su obra, plantearon los problemas esenciales de la mujer desde una posición más libre. «En algunos casos tuvieron además la valentía de dar un paso adelante en su vida privada. María Lejárraga firmaba como Gregorio Martín pese a estar ya separada de su marido. Emilia Pardo Bazán decidió seguir escribiendo aunque le costó la ruptura con su esposo. Su vida puede significar un referente. Y estamos muy necesitadas de referentes».