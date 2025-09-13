Suscríbete a
ABC Cultural

No soporto a Juan Manuel de Prada

«Alguien que tampoco lo soportaba me dijo que no podía pasar ni un minuto más de mi vida sin leer 'Mil ojos esconde la noche', y me lo dijo de una manera muy directa, más que como una recomendación, como una exigencia»

Pablo Isla y el amor

Juan Manuel de Prada
Juan Manuel de Prada José Ramón Ladra
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Entro en la librería Documenta para comprar el nuevo poemario de Valentí Puig, Llum enemiga. Cada vez que Valentí publica un poemario dedico algunos días a ir de librería en librería y comprar todos los ejemplares que encuentro: pero no compro todos los de Documenta, ... La Casa del Libro o La Central, sino que compro uno en cada una, y al día siguiente vuelvo a hacer la ronda. Pago siempre en efectivo. No quiero ser descubierto como un fan obsesivo: mi objetivo es que la editorial tenga la sensación de que la buena poesía –es decir, la poesía– tiene todavía un público y que continúe pagando a Valentí para que no deje nunca de escribir poemas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app