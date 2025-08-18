Salvador Sostres: el juego ha envejecido mal

Iba a mencionar los títulos concretos de las películas pero no me acuerdo, tantas escenas de casinos elegantes y un público distinguido, muy bien vestido y para el que jugar parecía una fiesta como la ópera o los restaurantes.

Atraído por aquel esplendor voy ... al Casino de Barcelona y no queda ni un rastro de grandeza en este lugar desesperado. El contraste es parecido a cómo era volar antes y el transporte de ganado que es hoy un avión. Y más que la estética llama la atención la enfermedad. Sólo en un hospital hay más enfermos pero por lo menos intentan curarlos. En el casino los abruman, los exprimen y los rematan. No veía nada tan descarnado desde que visité un matadero el año en que trabajé con mi abuela en Semon.

A ella le gustaba ir al casino, tenía suerte y estaba orgullosa de tenerla. El juego ha envejecido mal, como fumar. En este agujero oscuro del hombre no hay ningún orgullo de nada, ninguna esperanza, y si alguien sale vivo será con ayuda, profesional y prolongada.

Una señora de unos 70 con acento italiano, tos de cartones de Ducados, el pelo mal teñido, menos dientes de los que le faltan, tiene un crédito de 1.500 euros en este jackpot horripilante. Otra menos desmontada pero con la misma sombra de la muerte, no sé con cuánto empezó pero le quedan 850. Videollamada de uno de menos de 40 con su hija pequeña y le hace una lista de todo lo que le va a comprar si tiene suerte, «y hoy la tendré, mi amor, porque la máquina está caliente». El acento es sudamericano. Permanezco 15 minutos y la máquina no da nada. No me acuerdo de mirar lo que ha gastado.

Estar aquí me recuerda que morir no es lo más grave. Me quedo mirando a otro que lleva mucho rato pulsando botones sin suerte. Le hiere que lo vea y veo casi a cámara lenta cómo baja la cabeza y la gira como los perros que al hacer caca se sienten observados.

Me acerco, me siento y le invito a lo que quiera. Las camareras sonríen y sirven las copas como si no vieran el drama. Ninguna piedad. Empatía cero. Me recuerdan a 'Hostel 3' cuando una señora con mucho esmero maquilla a una chica secuestrada para ofrecerla como prostituta. Probablemente estas camareras dirán que es su trabajo y que no obligan a nadie. Hay que tener muy poca conciencia para que esto te baste para tranquilizarla. En las ruletas chicos muy jóvenes hacen de 'croupiers' y ejecutan a hombres que les triplican la edad y consultan sus aplicaciones bancarias para ver cuánto les queda y gastarlo. Uno tenía 2.345 euros –lo he visto, en el Sabadell– y ha cambiado 1.500. Puede que tenga otras cuentas, es cierto, pero créanme, no lo parece.

El señor con el que me he sentado me dice: «Lo peor aquí no es quemar todo tu dinero sino lo que llegas a hacer para conseguir más y gastarlo».

Me cuenta sus cosas. Agudo pero desordenado. No acaba las frases pero se entiende el significado. Al principio casi me irrita que dé su mal por descontado y que no presente batalla, pero enseguida veo que simplemente está superado por sus circunstancias. Le pregunto si puede considerarse una forma de libertad abusar tan salvajemente del herido, del débil y me responde sin quejarse: «Claro que soy carnaza, todos somos carnaza. Carnaza», dice varias veces esta palabra. «Claro que he hecho mucho daño, claro que me han abandonado, claro que aquí se aprovechan de que soy un enfermo, todos sacamos partido de las debilidades de los otros. Todos somos carnaza de todos. ¿O es que tú no has abusado de nadie?».

Tuvo una esposa, tiene un hijo. Estafó a ambos y no le hablan. Fundió su patrimonio, vive en casa de su hermana. Ha mentido, ha robado, se ha quedado sin familia, no duda en considerarse un desgraciado. «Esto es más fuerte que yo. Puede que no haga falta mucho para tumbarme, pero simplemente me sobrepasa».

Le pregunto si cree que alguna ayuda le podría ser útil y llevado por el impacto de su destrozo le digo sin ser verdad que conozco un especialista. Me da las gracias pero se aparta. «Luchar es a veces aprender a cargar cada cual con su calvario». Le digo que escribo en ABC y me dice que ya lo sabe y que hace muchos años fue amigo de mi padre. «Él en lugar de jugar, bebía. Ya lo sabes. No te debió ser fácil. Y aquel final. Aunque te llamó muchas veces suplicando, tú nunca contestaste. Carnaza, Sostres, carnaza».