Salvador Sostres: el juego ha envejecido mal

UN VERANO PERDIDO

«Atraído por aquel esplendor voy al Casino de Barcelona y no queda ni un rastro de grandeza en este lugar desesperado. El contraste es parecido a cómo era volar antes y el transporte de ganado que es hoy un avión»

Póker en el Casino de Barcelona
Póker en el Casino de Barcelona Inés Baucells
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Iba a mencionar los títulos concretos de las películas pero no me acuerdo, tantas escenas de casinos elegantes y un público distinguido, muy bien vestido y para el que jugar parecía una fiesta como la ópera o los restaurantes.

Atraído por aquel esplendor voy ... al Casino de Barcelona y no queda ni un rastro de grandeza en este lugar desesperado. El contraste es parecido a cómo era volar antes y el transporte de ganado que es hoy un avión. Y más que la estética llama la atención la enfermedad. Sólo en un hospital hay más enfermos pero por lo menos intentan curarlos. En el casino los abruman, los exprimen y los rematan. No veía nada tan descarnado desde que visité un matadero el año en que trabajé con mi abuela en Semon.

Comentarios
0
