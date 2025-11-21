Suscríbete a
Salman Rushdie: «Nunca me he arrepentido de dedicarme a escribir, es lo único que he querido hacer siempre»

El autor de 'Versos satánicos' deja atrás el atentado que sufrió en 2022 y acaba de publicar nuevo libro, una colección de cinco novelas cortas descritas como «humor negro contra la muerte»

«No tengo miedo a la muerte, la conozco demasiado bien»

Salman Rushdie
Salman Rushdie ep

Carlos Sala

Barcelona

La semana pasada, Salman Rushdie paseaba tranquilo por las calles de Granada. Tenía que ir a la Fundación Lorca, poeta al que admira desde la niñez. Ese día, pudo tener en las manos algunos manuscritos del autor de 'Romancero gitano', lo que le llenó ... de asombro y gratitud. «Los escritores hemos sido perseguidos desde el principio. No soy un caso excepcional. Lorca es otro trágico ejemplo. Lo único que podemos hacer como escritores es seguir luchando, es decir, escribiendo. Nunca, después de todo lo que ha pasado, me he arrepentido de dedicarme a esto, ni he pensado que no mereciese la pena tanto sufrimiento», comenta a ABC.

