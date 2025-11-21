Salman Rushdie: «Nunca me he arrepentido de dedicarme a escribir, es lo único que he querido hacer siempre»

La semana pasada, Salman Rushdie paseaba tranquilo por las calles de Granada. Tenía que ir a la Fundación Lorca, poeta al que admira desde la niñez. Ese día, pudo tener en las manos algunos manuscritos del autor de 'Romancero gitano', lo que le llenó ... de asombro y gratitud. «Los escritores hemos sido perseguidos desde el principio. No soy un caso excepcional. Lorca es otro trágico ejemplo. Lo único que podemos hacer como escritores es seguir luchando, es decir, escribiendo. Nunca, después de todo lo que ha pasado, me he arrepentido de dedicarme a esto, ni he pensado que no mereciese la pena tanto sufrimiento», comenta a ABC.

Rushdie sufrió un atentado contra su vida en agosto de 2022. Un joven de 24 años le asaltó con un cuchillo mientras realizaba una conferencia. Recibió una decena de puñaladas, lo que a punto estuvo de costarle la vida. «Lo más difícil fue recuperarme físicamente. Tardé meses en sentirme, si no normal, al menos funcional. Y luego llegó la parte psicológica, que gracias a una terapeuta he podido sobrellevar. Aunque lo que más me ayudó a superar el ataque fue escribir sobre ello, enfrentarme a lo que sucedió desde el único lugar que verdaderamente entiendo, la literatura», apunta Rushdie.

En 2024 publicó 'Cuchillo' (Random House) el recuento del ataque y de los peses posteriores de recuperación. «Escribí el libro porque no podía escribir otra cosa. Lo que sucedió me ocupaba por completo mi cabeza y al narrar aquello en cierta manera lo exorcicé. Lo que más me costó fue empezar, pero una vez me enfrenté al ataque, pude recuperar cierta autonomía e intención en el relato», señala. El libro sirve para agradecer también el cuidado y apoyo del equipo médico, pero sobre todo de su mujer, familia y amigos. «Cuando estás en una posición tan vulnerable, el cuidado y atención de los tuyos es el camino más directo a la recuperación», cuenta. Tanto es así, que ya ni siquiera piensa en su atacante. «No pierdo más el tiempo, yo estoy aquí con usted y él está en la cárcel. Cada uno está donde tiene que estar», concluye.

Desde que en 1988 el ayatolah Jomeini emitiese una 'fetua' contra su persona por su novela 'Los versos satánicos', la necesidad de la libertad de expresión ha sido una de sus máximas preocupaciones. Y hoy parece más cuestionada que nunca. «Creía que habíamos vencido esta lucha en el siglo XVII con la aparición de la ilustración, que era algo que la gente de izquierdas y derechas estaban de acuerdo, pero ya no puedes dar nada por sentado. Lo que está pasando en Estados Unidos es descorazonador, pero lo peor es que no sólo pasa allí, pasa en infinidad de lugares. El papel de los escritores e intelectuales en este contexto es simple, seguir luchando por defender nuestra libertad», afirma Rushdie.

Reflexión sobre el futuro en CaixaFórum

El escritor ha pasado por el CaixaFórum de Barcelona para participar en la clausura del Foro Metafuturo, organizado por Atresmedia, que quiere ser un lugar de reflexión sobre los retos del presente. Rushdie sólo quiere dejar definitivamente atrás aquel traumático episodio de su vida y ya ha publicado nuevo libro en Inglaterra y Estados Unidos, 'The eleventh hour', que llegará a España en 2026. Se trata de cinco novelas cortas que describe como 'humor negro contra la muerte' y donde habla de la pérdida, de la vulnerabilidad y del fin de la vida. «Cuando llegas a mi edad, empiezas a perder a mucha gente, y el duelo es algo con lo que te has de enfrentar. Pero no quería hablar de estos temas desde un punto oscuro, sino con algo de ligereza, incluso he escrito la primera historia de fantasmas de mi vida», asegura satisfecho. «Son cinco historias situadas en los lugares que han marcado mi vida, como Bombay, Nueva York, Londres. Hablan de nuestra mortalidad, pero con un sentido jovial que en realidad atraviesa toda mi literatura», apunta Rushdie.

Aun recuerda sorprendido cuando en 1981 publicó 'Hijos de la medianoche' y de repente su nombre empezó a sonar en todas partes. «Yo fui el primer sorprendido, pero también mis editores. Nadie lo esperaba. Y no sabía lo que se me venía encima. El fenómeno fue abrumador. En esos años, el público quería autores poco convencionales y voces nuevas. Mi generación, gente como Ian McEwan o Martin Amis, nos aprovechamos de ellos. Quién iba a pensar que esa novela larga, compleja, y de tanto colorido se ganaría el fervor de tanta gente», dice nostálgico.

Ahora parece que la situación ha cambiado y los lectores buscan, sobre todo, convencionalismo y novelas que los reconforten con la tradición. «No quiero hablar mal de los autores de ahora, porque hay grandes escritores, pero sí que es cierto que en los 80 todo el mundo buscaba voces diferentes, que se alejaran de los tópicos. Ahora no. Pero la literatura siempre te permite vivir en la piel del otro y conocer voces y vidas diferentes», comenta.

Aquella novela hizo que muchos le comparasen con García Márquez y el realismo mágico, algo que él no comparte. «El realismo mágico es un fenómeno latinoamericano. Hay un sentimiento de grupo en gente como García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa o Cortázar, algo común que yo no comparto, aunque me encantan todos estos autores, claro», dice Rushdie. Nunca llegó a conocer al autor de 'Cien años de soledad', pero sí que habló con él una vez. «Estaba en México DF con Carlos Fuentes y tenía que verlo, pero Carlos me dijo que se había ido a Cuba con Fidel Castro. Eso sí, le llamamos y pude hablar con él un largo rato. Habló muy bien de mis libros, lo que me hizo muy feliz. Luego, cada año, como director del Pen Club International, le invitaba a nuestras conferencias, pero cada año declinaba muy cortésmente», recuerda el autor de 'Shalimar el payaso.

Lo único que no ha cambiado en todos estos años es su deseo de seguir escribiendo. «Es lo único que sé hacer y lo único que he querido hacer. Soy un ferviente lector desde muy pequeñito, me encantaban los libros y al final te acabas dedicando a aquello que amas, quieres hacer lo que amas tan intensamente. De niño siempre decía que quería ser escritor. Nunca dije que quería ser astronauta, mago o futbolista. Claro que entonces no sabía lo que significaba, ni el trabajo que requería, pero no me puedo quejar», concluye.