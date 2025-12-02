Suscríbete a
Sally Potter: «El cine de autor ha muerto, sólo quieren historias que ya se han contado antes»

La prestigiosa directora de cine recuerda en el CCCB de Barcelona su adaptación de 'Orlando', la novela de Virginia Woolf, y la compara con las versiones de otras cineastas como Ulrike Ottiger y Paul B. Preciada dentro de la Muestra Internacional de Cine de Mujeres

Los incombustibles del cine, cuando la palabra «¡Acción!» no se apaga nunca

La cineasta Sally Potter
La cineasta Sally Potter efe

Carlos Sala

Barcelona

La carrera de la cineasta Sally Potter no ha sido sencilla. Se inició en la música y las arte performativas, aunque el cine siempre fue su mayor obsesión. Eso sí, siempre desde una perspectiva contracultural, en los márgenes. Hasta que en 1992, con 42 ... años, consiguió estrenar su segundo filme, 'Orlando'. Su adaptación de la célebre novela de Virginia Woolf fue un éxito mundial y todos los ojos se pusieron en ella. «El revuelo fue maravilloso, claro, pero también muy traumático porque yo no entendía qué estaba pasando. Siempre me había visto a mí misma como alguien marginal, que haría películas alternativas e innovadoras, pero de repente estaba en boca de todos y no sabía qué tenía que hacer con tanta atención», recuerda la cineasta.

