La Sagrada Familia llegará a los 172 metros de altura en junio con la culminación de la Torre de Jesucristo

La Sagrada Familia entra en la recta final de su construcción cuando se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí y cien años de la finalización de la Torre de Bernabè, la única que pudo ver el arquitecto acabada. En junio de 2026 se prevé inaugurar la torre principal, la de Jesucristo, de 172 metros de altura, convirtiéndose en el punto más alto de la ciudad de Barcelona. «Este año marca un paso significativo para la finalización del templo», aseguró Esteve Camps, presidente de la junta constructora.

La torre de Jesucristo llega actualmente a los 155 metros. La terminal ya está construida y está todo a punto para colocar la Cruz. Es una construcción de una empresa alemana que la enviará pieza a pieza. El próximo mes de octubre se iniciará la construcción para poner la base y sus cuatro brazos. Acabará con el brazo superior, que incluirá una imagen de vidrio de Agnus Del. Los brazos serán de 17 metros de altura cada uno, por 13,5 metros de ancho.

Otra de las novedades que culminarán este curso es la capilla de la Asunción, dedicada a la Madre De Dios y que da a la calle Provenza. Aunque no estaba en el proyecto original, en 1922 Gaudí decidió construir un lugar de culto a María. Tendrá dos cúpulas, una interior y otra exterior, coronada por un manto aguantado por las esculturas de cuatro ángeles obra de la artista Teresa Riba. Por su parte, Beatrice Bizot se encargará de realizar una escultura dedicada a San Roque. Los claustros ya están acabados y se prevé que pueda abrir en julio, aunque todavía con andamios.

Por último, se espera que en 2026 se inicien las obras de reconstrucción del antiguo estudio de Gaudí. Destruido en un incendio en 1936, sólo quedaba en pie un pequeño edificio, que también será restaurado. Se construirá así la copia, reproduciendo los techos y recreando el interior del dormitorio y estudio del arquitecto tal y como los dejó. A partir de entonces, todos los esfuerzos se dedicarán a finalizar la fachada de la Gloria. En este punto, se iniciará la polémica negociación con el Ayuntamiento y vecinos para la construcción del puente y escalinatas en la calle Mallorca, que supondrán la demolición de los edificios de pisos que actualmente ocupan este emplazamiento. «El proyecto de Gaudí incluía la escalinata y es innegociable. Ahora sólo queda hablar y llegar a acuerdos», aseguró Camps, aceptando que este punto puede llegar a judicializarse.

Un 2026 lleno de actos conmemorativos

Bajo el lema, 'Sagrada Familia 2026. El sueño de un genio', la basílica ha programado toda una serie de eventos para celebrar el centenario de la muerte de Gaudí, así como el de la culminación de la torre de Bernabé, la única que pudo ver el arquitecto finalizada. Para coronar los fastos, han tramitado una invitación al Papa para que pueda bendecir la basílica. La petición ya está en trámite en el Vaticano y esperan respuesta a finales de mes. Cuando llegue la confirmación ya se trabajaría en planificar de forma adecuada la visita. La idea es que viniese el 10 de junio, coincidiendo con la fecha exacta del fallecimiento del arquitecto.

En la actualidad, la catedral recibe 4,9 millones de visitas al año y la junta constructora no ve motivos para buscar un mayor crecimiento. En total, los turistas dejan unos ingresos de 130 millones de euros al año. «Nosotros comprendemos que estos ingresos son una donación que hacen los visitantes para financiar la construcción de la Sagrada Familia», aseguró Xavietr Martínez, director general de la Junta Constructora. «No sabemos si los turistas continuarán viniendo, ni si habrá otra pandemia, pero si todo continúa igual no hay razón para pensar que las obras concluirán en diez años», sentenció Camps.

Entre los diferentes actos programados para este año un concierto con el Orfeó Català para conmemorar el 144 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Sagrada Familia, una exposición para ilustrar los cien años desde la finalización de la torre de Bernabé, un concierto internacional con escolanías europeas y la obertura solemne del curso académico del Ateneo Universitario de Sant Pacià. Además, en julio acogerá la presentación de los equipos del Tour de France. «Gaudí estaba convencido que la Sagrada Familia se completaría, pero que sería un trabajo de generaciones, y por eso lo dejó todo preparado para que así fuera», concluyó Jordi Faulí, el arquitecto director de las obras.

