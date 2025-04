Ruta por el patrimonio español que «tal vez» se pierda para siempre

La casa-palacio del Canto del Pico en Torrelodones (Madrid), que fue sede del Estado Mayor republicano durante la Guerra Civil, los dólmenes de los Gabrieles que el arqueólogo José María Luzón descubrió en 1966 en Valverde del Camino (Huelva) o el sanatorio que abrió ... el doctor Diego Madrazo en Vega de Pas (Cantabria) «tal vez» se pierdan para siempre o sufran daños irreparables si no se actúa pronto. Como «tal vez» ocurra con decenas de castillos, monasterios, ermitas o yacimientos españoles que a duras penas aguantan ya el paso del tiempo y la desidia.

«Tal vez», pero no con seguridad, porque Raquel Álvarez, la autora de '101 monumentos que tal vez tus hijos ya no verán' (Alhenamedia, 2022), no tira la toalla. «Mi esperanza es que no estén condenados y que esta guía sirva para concienciar a la gente y para que se realicen nuevos proyectos para salvar esos monumentos», explica a ABC esta historiadora del arte que propone en su guía un viaje por España a través de su patrimonio en peligro de desaparición.

Elevador de aguas de Gordejuela, en Tenerife (Canarias) Alhenamedia

La delegada de Hispania Nostra en la Comunidad Valenciana ha seleccionado para su recorrido un centenar de los 1161 elementos en riesgo que forman la Lista Roja de esta asociación civil de defensa del patrimonio. «Fue muy complicado elegir porque hay monumentos impresionantes, sitios maravillosos, con una historia detrás increíble y se te rompe el alma al ver el estado en el que se encuentran», se lamenta.

Álvarez se refiere, por ejemplo, al Mercado Central de Abastos de la Línea de la Concepción, en Cádiz, a punto de entrar en la Lista Negra de Hispania Nostra, junto a otros 14 elementos que agonizan. «Sabemos que han empezado unas obras, en principio de rehabilitación, pero que han derruido unas partes y no sabemos cómo acabarán», dice.

Habla también del yacimiento de los Mondragones, en Granada, que no cuenta con ningún tipo de protección legal. O del Seminario Conciliar de Huesca, protegido sólo en parte, que arrastra una interesante historia desde su creación en el siglo XVI hasta su conversión en universidad.

Monumentos de la Lista Roja de Hispania Nostra Torre de los Moreno en Ribadeo (Lugo), Pantalán de Sagunto (Comunidad Valenciana) y Dolmen de Valverde del Camino (Huelva) Alhenamedia

En los '101 monumentos que tal vez tus hijos ya no verán' están contemplados elementos de patrimonio arqueológico, religioso, civil, industrial o militar de todas las comunidades autónomas, en un número equitativo al que cada comunidad tiene en la Lista Roja.

De cada uno, Álvarez describe la historia del lugar y los valores patrimoniales del monumento, alguna anécdota o curiosidad relacionada con él, su grado de protección, el estado en el que se encuentra y si existe o no algún plan sobre la mesa para su rescate. Además, invita a acercarse a otros sitios cercanos, nombrando lugares que también estuvieron en la Lista Roja y una vez restaurados han sido merecedores de premios de Hispania Nostra o Europa Nostra. «Para que se vea que es posible su recuperación», dice.

Entre las ermitas, palacios o edificios industriales de la guía, los hay que se pueden visitar pero también otros que son de propiedad privada y solo pueden ser vistos desde el exterior o algunos que invita a observar desde un mirador o alguna zona cercana. La historiadora del arte ha querido mirar tanto por la seguridad e integridad de sus lectores, como de los propios bienes. «He buscado que el monumento no ponga en peligro a los visitantes y también que los visitantes no sean un peligro para el monumento», subraya.

Para la propia Álvarez, elaborar esta guía «ha sido un viaje espectacular para conocer qué maravillas hay por ahí que apenas se conocen». Ése ha sido en definitiva su objetivo: «que la gente aprenda a ver todo con otros ojos». Solo así ese «tal vez» esperanzador que tanto se empeñó en incluir en su libro ya no sea necesario porque tus hijos sí los podrán seguir viendo.