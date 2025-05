Alan Alda es uno de esos actores cuyos personajes, malvados o bobos, hacen que la película o la serie sea mejor. Su senador Arnold Vinick consigue que el final de 'El ala oeste' vuelva a lo que fue al principio con Sorkin (no es ... por Santos). Su Lester en 'Delitos y faltas', ese tontolhaba tan reconocible para cualquiera, consigue que sintamos todavía más cariño por Woody Allen. Alan Alda como director y guionista también está en lo alto del molómetro. 'Sweet Liberty' (1986), algo tan americano y tan cercano. O 'Las cuatro estaciones' (1981), historia de tres matrimonios en fines de semana y vacaciones con la música de Vivaldi. El detonante es el abandono de una de las mujeres por su marido y la incorporación al grupo de una joven. Alan Alda, Carol Burnett, Rita Moreno… Tina Feyha hecho para Netflix una miniserie basada en la película. Ella retoma el papel de Carol Burnett y Will Forte (su compañero en 'Saturday Night Live'), el de Alda. Además, está Steve Carell. Fey es actriz, guionista y creadora junto a Lang Fisher y Tracey Wigfield ('Rockefeller Plaza'). Se mantiene lo esencial y esta frase de Carol Burnett sobre Nick y Anne: «¿No lo pueden resolver peleándose?».

Pero es hoy. Uno de los matrimonios está compuesto por dos hombres. Y, además, uno es negro. El otro, italiano, para más diversidad. Es muy divertida. Y los momentos más hilarantes vienen cuando más trágico es el momento (¡la guitarra!). La serie anda entre un guion chispeante de Tina Fey, la esencia elegante e ingeniosa de Alan Alda y lo actual tirando a mamarracho de 'The White Lotus'. Quizá no sea la mejor serie de los últimos seis meses, pero, vaya, lo he intentado con 'El eternauta' (Netflix) y no he durado ni dos capítulos. Lo sorprendente es que haya a quien le haya recordado a nuestro apagón del lunes. Venga ya. Es verdad que tiene la alegría de 'El colapso' o de 'Apagón'. No digo que no tenga su público, pero no soy yo.

Probé con otro estreno, 'El largo río de las almas' (Movistar Plus +). Largo, el título. Amanda Seyfried es una policía de Filadelfia en la adaptación del libro de Liz Moore. Una policía en un barrio marcado por las drogas y las adicciones. Se llama Kensington, pero no es como el de Londres. Y luego un trauma personal. Que no falten policías atormentados. La serie está bien (y otra vez hay guionistas mujeres y directoras), pero esta semana había algo mucho más atractivo: 'Liza Minnelli. Absolutamente real' (Movistar Plus +). Con ella en una entrevista vertebrando el metraje. Con sus amigos (Mia Farrow iba a la misma guardería). Con sus influencias. Judy Garland planea a lo largo de todo el documental, pero lo interesante es la relación con quienes 'hicieron' a Liza: Kay Thomson, Halston, Bob Fosse o los compositores John Kander y Fred Ebb. Mira que estoy esperando el documental de Greta Garbo ('Garbo: Where Did You Go?'), pero no creo que sea mejor que el de Liza.