Echo de menos a Alain Hernández en 'Sueños de libertad'. Y como Jesús está muerto, no hay manera de que vuelva, que esto no es 'Dallas' y el sueño de Victoria Principal con Bobby. En el caso de Begoña sí sería una pesadilla ... que volviera, aunque el personaje interpretado por Natalia Sánchez tiene una habilidad especial para casarse con los malos, no necesita que le resuciten para tenerlos en su vida. Ahora al actor lo podemos ver en 'Las hijas de la criada' (Atresplayer), como el padre de las dos niñas. Es la segunda producción española de época que se estrena estos días. A 'Ena', que tanto tiempo han tenido guardada, le está yendo muy bien, pese al estropicio del doblaje (en RTVEPlay se puede ver en versión original). Claro que 'Isabel', también de Javier Olivares, todavía con su hermano, llegó a presentarse a la prensa y luego tardó tiempo en estrenarse. Cosas de TVE ayer y hoy. La ventaja de 'Las hijas de la criada', basada en la novela de Sonsoles Ónega, sobre 'Ena', basada en la novela de Pilar Eyre, es que como es ficción del todo, no tiene lobos con libreta fijándose en errores históricos. Qué cansinos. Me acuerdo de una carta al director durante la emisión de 'Teresa de Jesús' de un señor que se quejaba de que una capa pluvial no era de esa época. Disfrútenlas, que no todo el mundo quiere ver 'La fábrica de sillas' (HBO), tan absurda como desternillante. También hay que recordar que Antena 3 ha empezado el rodaje de 'Sira', la secuela de 'El tiempo entre costuras'.

MÁS INFORMACIÓN Sonsoles Ónega: «Ahora tengo más cuidado de no meterme en jardines, pero no llego a autocensurarme» Esta semana han vuelto 'Anatomía de Grey' en Disney + (¡temporada 22!), 'Elsbeth' (tercera) y 'Matlock' (segunda), ambas en Movistar Plus +. Series ligeras con señoras estupendas. A Robert King, el creador de 'Elsbeth' (y, claro, de 'The Good Wife' y 'The Good Fight'), le ha encantado 'Muerte por un rayo' (Netflix). Contó en X que llegó muy tarde a la serie (es de 2025, pero hoy un mes nos parece una eternidad con los estrenos) porque pensó que sería aburrida. Y de eso nada. A partir del hallazgo en 1969 del cerebro de un tal Guiteau, cuenta el ascenso y asesinato de Andrew Garfield desde la perspectiva del presidente por accidente (fue a la convención republicana a apoyar a otro y salió nominado) y del asesino (Guiteau, un fan chiflado interpretado por Matthew Mcfayden, el yerno de 'Succession'). Dice King que es como 'El ala oeste' de 1880. Y sale Bradley Whitford, el Josh Lyman de la serie de Sorkin. Además, la miniserie solo tiene cuatro capítulos. Volviendo al presente, también ha vuelto 'Blue Lights' (Movistar). Un clásico ya la serie británica de policías en Belfast. Una ficción llena de mujeres como mandos policiales. Salvo en 'Muerte por un rayo' (el título viene de la premonitoria frase de Garfield de que un asesinato se puede prevenir tanto como la muerte por un rayo), todas las demás series estrenadas o que han vuelto esta semana están o protagonizadas o llenas de mujeres.

