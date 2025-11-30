Suscríbete a
No hay más que mujeres

La ventaja de 'Las hijas de la criada' sobre 'Ena' es que como es ficción del todo no tiene lobos con libreta fijándose en errores históricos

Diego San José, 10 - Ryan Murphy, 0, de Rosa Belmonte

Una imagen de la serie 'La hija de la criada', inspirada en la novela de Sonsoles Ónega
Una imagen de la serie 'La hija de la criada', inspirada en la novela de Sonsoles Ónega
Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Echo de menos a Alain Hernández en 'Sueños de libertad'. Y como Jesús está muerto, no hay manera de que vuelva, que esto no es 'Dallas' y el sueño de Victoria Principal con Bobby. En el caso de Begoña sí sería una pesadilla ... que volviera, aunque el personaje interpretado por Natalia Sánchez tiene una habilidad especial para casarse con los malos, no necesita que le resuciten para tenerlos en su vida. Ahora al actor lo podemos ver en 'Las hijas de la criada' (Atresplayer), como el padre de las dos niñas. Es la segunda producción española de época que se estrena estos días. A 'Ena', que tanto tiempo han tenido guardada, le está yendo muy bien, pese al estropicio del doblaje (en RTVEPlay se puede ver en versión original). Claro que 'Isabel', también de Javier Olivares, todavía con su hermano, llegó a presentarse a la prensa y luego tardó tiempo en estrenarse. Cosas de TVE ayer y hoy. La ventaja de 'Las hijas de la criada', basada en la novela de Sonsoles Ónega, sobre 'Ena', basada en la novela de Pilar Eyre, es que como es ficción del todo, no tiene lobos con libreta fijándose en errores históricos. Qué cansinos. Me acuerdo de una carta al director durante la emisión de 'Teresa de Jesús' de un señor que se quejaba de que una capa pluvial no era de esa época. Disfrútenlas, que no todo el mundo quiere ver 'La fábrica de sillas' (HBO), tan absurda como desternillante. También hay que recordar que Antena 3 ha empezado el rodaje de 'Sira', la secuela de 'El tiempo entre costuras'.

