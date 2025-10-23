El robo en el Museo del Prado que escandalizó a España

Rafael Coba también utilizó una escalera, aunque mucho menos aparatosa que el elevador empleado en el robo de película del Louvre. Y ni siquiera la tuvo que llevar él mismo cada vez que entró de forma clandestina en el Museo del Prado. Por ... una de las puertas frente a los Jerónimos, entraba en un patio donde se estaban haciendo las obras de ampliación de la pinacoteca y se ocultaba hasta que se hacía de noche. Entonces, aprovechándose de la oscuridad, cogía una escalera de mano de las obras y, apoyándola en una pared, debajo de otra escalera fija que había para casos de incendio, escalaba con toda facilidad por el edificio, pasando de una a otra. Poco antes de llegar a la cornisa superior, se detenía, sacaba una llave y abría una ventana cercana que daba a las galerías del último piso y para colarse en el museo.

Una vez dentro, se dirigía hasta la llamada 'sala grande' del piso principal y con una llave de aluminio que él mismo se había fabricado, abría las vitrinas del Tesoro del Delfín. Coba había trabajado como celador del museo durante siete meses y conocía bien cuanto ocurría dentro. Sabía que no encontraría vigilancia ni puertas cerradas en su recorrido, pues solían dejarse abiertas para ventilar las salas. Así fue como, a cara descubierta y durante varias noches a lo largo de todo un año, robó alhajas de esta colección única de vasos preciosos que Felipe V heredó de su padre, el Delfín de Francia, hijo de Luis XIV.

Robo en el Prado en 1918 Robo en el Louvre en 2025 Elevador por el que los ladrones accedieron al Louvre y Rafael Coba, marcado con una X, muestra a la Policía cómo entraba en el museo EFE/ALBA

Para cuando se descubrió el robo, en septiembre de 1918, faltaban multitud de objetos de gran valor (copas, jarrones, bandejas...), en todo o en parte. Muchos habían sido mutilados y habían perdido sus pies, sus tapas o piedras preciosas. Según el Prado, aún faltan once piezas que nunca se recuperaron y otras 35 sufrieron deterioros. El entonces director del museo, el pintor José Villegas, se encontraba enfermo en aquellos días y fue el subdirector José Garnelo – de triste actualidad por el ataque a uno de sus cuadros en el Museo Naval– quien denunció el robo, tras ser alertado por un empleado de la pinacoteca.

Investigaciones en el Prado Policías de la Brigada de Investigación Criminal al mando del comisario Fernández Luna examinan las piezas en busca de huellas ABC

El comisario Ramón Fernández Luna y sus hombres de la Brigada de Investigación Criminal de Madrid acudieron al museo e iniciaron las pesquisas, interrogando a visitantes y trabajadores. Se comprobó que las cerraduras no habían sido forzadas y se observó que había marcas de dedos en los cristales de la vitrina, por lo que se tomaron las huellas a todos los presentes. El museo contaba en esas fechas con unos 40 celadores que vigilaban las salas y una guardia nocturna de cinco empleados en el exterior del edificio, apoyados por cinco guardias civiles. «La impresión es que el autor o autores del robo son personas conocedoras del Museo», afirmó ABC al dar a conocer el suceso.

Rafael Coba, tras su detención y en el interrogatorio del juez en la cárcel. Viñeta de Sileno. ABC

Fernández Luna no se equivocaba. Conforme avanzaron las investigaciones se fue cerrando el cerco sobre Rafael Coba,un vigilante que obtuvo su plaza por concurso y que se había despedido antes de que le abrieran expediente por abandonar su puesto repetidamente. Vividor y aficionado al juego, cuando pasaba por apuros económicos sustraía objetos del Tesoro del Delfín a los que allí mismo arrancaba el oro y la pedrería, que después vendía. Fue detenido en una mina cerca de La Carolina (Jaén) en octubre de 1918 y confesó los hechos. Hasta reconstruyó en persona cómo cometió sus robos, tal como reflejó ABC en portada. Dos años después fue juzgado junto a su amante Ascensión Rodríguez, tres celadores implicados y el platero Isidro Agruña. Para escándalo de muchos en la época, que se quejaron amargamente, todos fueron declarados no culpables. Lázaro Galdiano, que abandonó el Patronato del Prado antes del robo, muy crítico con la falta de seguridad, la desorganización y el mísero presupuesto del museo, denunció por entonces que las faltas cometidas venían «de lo más alto» porque, durante décadas, los encargados de custodiar la riqueza artística del país no habían estado «a la altura de su misión». Un análisis que hoy se repite en Francia ante el golpe a plena luz del día en su gran museo nacional.