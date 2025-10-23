Suscríbete a
El robo en el Museo del Prado que escandalizó a España

Con una escalera de mano, una llave y una navaja, un vigilante del museo sustrajo joyas del Tesoro del Delfín de las vitrinas durante meses antes de que saltaran las alarmas

El corte de coleta 'fake' de un torero de hace un siglo

Visita de inspección al Museo del Prado por el robo del Tesoro del Delfín. En la imagen, el presidente de la audiencia, Ortega Morejón (1); el subdirector del museo, Garnelo (2); el jefe de la brigada de investigación, Fernández Luna (3), y el inspector Aranda (4). JOSÉ ZEGRI
Mónica Arrizabalaga

Mónica Arrizabalaga

Rafael Coba también utilizó una escalera, aunque mucho menos aparatosa que el elevador empleado en el robo de película del Louvre. Y ni siquiera la tuvo que llevar él mismo cada vez que entró de forma clandestina en el Museo del Prado. Por ... una de las puertas frente a los Jerónimos, entraba en un patio donde se estaban haciendo las obras de ampliación de la pinacoteca y se ocultaba hasta que se hacía de noche. Entonces, aprovechándose de la oscuridad, cogía una escalera de mano de las obras y, apoyándola en una pared, debajo de otra escalera fija que había para casos de incendio, escalaba con toda facilidad por el edificio, pasando de una a otra. Poco antes de llegar a la cornisa superior, se detenía, sacaba una llave y abría una ventana cercana que daba a las galerías del último piso y para colarse en el museo.

Sobre el autor Mónica Arrizabalaga

Redactora especializada en arqueología y patrimonio. Autora de 'España, la historia imaginada' (Espasa) y coautora, junto con Federico Ayala, de 'La Gaceta olvidada' (Libros.com).

Mónica Arrizabalaga

