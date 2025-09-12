Suscríbete a
Rob Riemen: «El gran crimen del siglo es la muerte de las humanidades en las escuelas»

El filósofo holandés, fundador del Instituto Nexus, publica 'La palabra vence a la muerte' (Taurus), ensayos narrativos de fuerte calado simbólico en los que contrapone la 'grandeza' falsa del dinero y el poder con la 'verdadera' de la cultura y las artes

La recuperación de la estatua de la libertad según Rob Riemen

El filósofo Rob Riemen en Barcelona
El filósofo Rob Riemen en Barcelona

Carlos Sala

Barcelona

Si algo odia Rob Riemen es la devoción de la sociedad occidental contemporánea por los datos, la información y el dinero. Todo tiene que ser medible, cuantificable, indexable para poder darle valor. Esto, dice, nos convierte en meros instrumentos contables cuyo único sentido ... es la utilidad que ofrezcamos al sistema para generar riqueza. «¿En qué se diferencia eso de un robot? Nada. Tanto hablar de la Inteligencia Artificial y sus peligros, pero los poderes políticos y económicos ya piensan en nosotros como meros robots, o lo que es lo mismo, en esclavos», asegura.

