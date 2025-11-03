Suscríbete a
ABC Cultural

Gonzalo Celorio, ciudadano ejemplar de la república de las letras

No es solo un brillante profesor, medalla que en estos días de desierto académico. De la cátedra dio el salto a la plaza pública. Del claustro pasó a la imprenta

El escritor mexicano, en una fotografía de archivo.
El escritor mexicano, en una fotografía de archivo. ABC

Ricardo Cayuela

Una de las raras virtudes de Gonzalo Celorio como escritor e intelectual público es que sus virtudes se retroalimentan. En la base de todo está su agudeza como lector y su genio como narrador oral. Ambas cualidades –unidas a que parte del análisis de ... los textos originales y no de sus epígonos– lo convierten naturalmente en el mejor profesor imaginable. Su pasión lectora y su genio histriónico de sobremesa lo han llevado a memorizar pasajes enteros de las letras hispanoamericanas. Célebre es su recitado en glíglico del capítulo 68 de 'Rayuela', por ejemplo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app