Una de las raras virtudes de Gonzalo Celorio como escritor e intelectual público es que sus virtudes se retroalimentan. En la base de todo está su agudeza como lector y su genio como narrador oral. Ambas cualidades –unidas a que parte del análisis de ... los textos originales y no de sus epígonos– lo convierten naturalmente en el mejor profesor imaginable. Su pasión lectora y su genio histriónico de sobremesa lo han llevado a memorizar pasajes enteros de las letras hispanoamericanas. Célebre es su recitado en glíglico del capítulo 68 de 'Rayuela', por ejemplo.

Pero Celorio no es solo un brillante profesor, medalla que en estos días de desierto académico ya sería mérito para toda una vida, sobre todo al despertar tantas vocaciones en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De la cátedra dio el salto a la plaza pública. Del claustro pasó a la imprenta. Y ahí llegó armado con los mismos atributos: su agudeza lectora y su facilidad para contar historias, a veces complejas y amargas.

Celorio sabe, como pedía T.S. Eliot, que la innovación artística sólo se da rompiendo con la tradición, y que para ello es necesario conocerla. Vanguardista pero con José Juan Tablada, Ramón López Velarde y Alfonso Reyes cubriéndole las espaldas. Su estilo como narrador es preciso, uno de los hijos naturales que dejó desperdigados Jorge Luis Borges por el continente.

La mejor prueba son sus adjetivos: parecen naturales una vez leídos, pero detrás contiene también una explosiva carga de sorpresa y precisión. La raíz de sus novelas está en su vida misma, una vida riquísima, a caballo entre Cuba y México, una vida que alterna con la misma naturaleza un antro de rumba en el Centro Histórico –pongamos el Bar León– que en las entrañas de su biblioteca, larga y articulada como un ferrocarril de papel. Sus vivencias personales desde luego son retocadas, matizadas, transformadas en una suerte de 'strip-tease' al revés, donde la vida queda enmascarada por el poder de la ficción. Esta mecánica la comparte con Mario Vargas Llosa.

Celorio tiene, además, una rara virtud en los narradores orales prodigiosos: sabe trasladar la naturalidad del texto hablado al texto escrito. Por eso sus obras, incluso los ensayos más sesudos o los textos académicos más rigurosos, están imbuidos de esa levedad que los hace tan agradecidos. Su obra ensayística es parte de la escuela mexicana de filología, que encarna figuras como Antonio Alatorre, Eduardo Casar, Margo Glantz o Sergio Fernández, precisa en la fuentes, ligera de equipaje retórico y encaramada en la vida y no solo en los libros.

Celorio, por último, ha sido un funcionario público ejemplar, en algunas de las instancias de cultura más importantes de México: la UNAM, el Fondo de Cultura Económica –hoy ultrajado por el populismo–, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y, ahora, la Academia Mexicana de la Lengua. Ajeno a intrigas y capillas, su signo como promotor cultural es la bonhomía, la pluralidad y la exigencia. Por todo ello, celebro el Premio Cervantes a una obra sobria, a un talento intuitivo, a un lector voraz, a un vitalista. Un ciudadano ejemplar de la república de las letras.